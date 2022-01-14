Bugün tvde hangi filmler var? Televizyonda neler var bu akşam? - Haberler
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Bugün tvde hangi filmler var? Televizyonda neler var bu akşam?

Bugün tvde hangi filmler var? Televizyonda neler var bu akşam?
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14 Ocak cuma TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 14 Ocak cuma TV yayın akışı ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı… Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evele konuk oluyor. Bugün tvde hangi filmler var?

Bugün tvde hangi filmler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 14 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 14 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 14 Ocak cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Ocak cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Avcı (Yabancı Sinema)

02:15 Avcı (Yabancı Sinema)

03:45 Aşk Laftan Anlamaz

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kalp Yarası

03:15 Zahide Yetiş İle Muftak Bahane

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yargı

03:00 Büyük Kıyamet (Yabancı Sinema)

04:15 Küçük Ağa

16:45 Fulya İle Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:30 Orta Sayfa

01:45 Yasak Elma

03:45 Kamera Arkası

04:15 Kefaret

05:45 Kadın

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)

22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)

01:00 Kaderimin Oyunu

03:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:40 Söz

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

23:40 3'Te 3

01:20 Kıbrıs Zafere Doğru

03:20 Papatya Çocuk

03:50 3'Te 3

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