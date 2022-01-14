Bugün tvde hangi filmler var? Televizyonda neler var bu akşam?
14 Ocak cuma TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 14 Ocak cuma TV yayın akışı ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı… Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evele konuk oluyor. Bugün tvde hangi filmler var?
Bugün tvde hangi filmler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 14 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 14 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 14 Ocak cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Ocak cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz
00:15 Avcı (Yabancı Sinema)
02:15 Avcı (Yabancı Sinema)
03:45 Aşk Laftan Anlamaz
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kalp Yarası
03:15 Zahide Yetiş İle Muftak Bahane
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı
03:00 Büyük Kıyamet (Yabancı Sinema)
04:15 Küçük Ağa
16:45 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
23:30 Orta Sayfa
01:45 Yasak Elma
03:45 Kamera Arkası
04:15 Kefaret
05:45 Kadın
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
01:00 Kaderimin Oyunu
03:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:40 Söz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
23:40 3'Te 3
01:20 Kıbrıs Zafere Doğru
03:20 Papatya Çocuk
03:50 3'Te 3
Haberler.com - Gündem