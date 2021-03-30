Bugün TV'de ne var? Kolpaçino filmi konusu nedir? Kolpaçino oyuncuları kimler? Kolpaçino nerede çekildi?
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Bugün TV'de ne var? Kolpaçino filmi konusu nedir? Kolpaçino oyuncuları kimler? Kolpaçino nerede çekildi?

Haberler.com / Rahime Özbey - Haberler | Gündem
Bugün TV'de ne var? Kolpaçino filmi konusu nedir? Kolpaçino oyuncuları kimler? Kolpaçino nerede çekildi?

2009 yapımı komedi ve macera türlerinde olan Kolpaçino filmi bu akşam Star TV ekranlarına geliyor. Bugün TV'de ne var? Kolpaçino filmi konusu nedir? Kolpaçino oyuncuları kimler? Kolpaçino nerede çekildi?

Star TV ekranlarında sinema kuşağında bu akşam komedi ve macera türlerinde, gişe rekorları kıran Kolpaçino filmi yayınlanacak. Başrollerini Şafak Sezer, Aydemir Akbaş paylaşıyor. Yönetmenliğini ise Atıl İnaç yaptı. Kolpaçino film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Bugün TV'de ne var? Kolpaçino filmi konusu nedir? Kolpaçino oyuncuları kimler? Kolpaçino nerede çekildi? İşte detaylar!

KOLPAÇİNO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aksiyon ve komedi filmi olan Kolpaçino'da her şey Tayfun'un sosyeteye özenip mafya babası olan Ateş Bey'in paralarını araklamasıyla başlar. Fakat kısa zamanda yakalanan Tayfun büyük bir tehdit altına girmiştir. Bir hafta içinde 50 bin dolar getirmesi söylenmiştir. Tayfun'un bu kadar büyük bir meblayı nasıl getireceği konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklına mahallenin abisi Sabri Abi (Aydemir Akbaş) gelir ve hemen yanına koşar. Sabri; alemin duayenlerinden sayılan, her şeyi görmüş yaşamış birisidir. Parayı illegal bir kumarhane açarak toparlama fikrini vermiştir fakat Sabri'nin gidebileceği tüm mekanlar polis tarafından bilindiği için kendisi mekan konusunda yardımcı olamayacaktır. Tayfun'un yeni ve temiz bir mekan bulmasını ister. Tayfun, önceden mal sattığı ve aynı zamanda sosyetenin sonradan görme zengin aile çocuğu olan arkadaşı Özgür'ün (Şafak Sezer) yardım edebileceğini düşünür.Ve işler tam o andan sonra sarpa sarar…

Bugün TV'de ne var? Kolpaçino filmi konusu nedir? Kolpaçino oyuncuları kimler? Kolpaçino nerede çekildi?

KOLPAÇİNO OYUNCULARI KİMLER?

Kolpaçino filminin oyuncuları, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Hakan Ural, Eriş Akman, Abidin Yerebakan, Ebubekir Öztürk, Serkan Şengül, Ömer Kurt, Hüseyin Elmalıpınar, Cenk Kangöz, Duygu Özçelik, Haktan Pak ve Güzin Usta yer alıyor.

KOLPAÇİNO NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çekilen Kolpaçino filminde mülk olarak Çengelköy'deki villa mülk kullanıldı.

Rahime Özbey
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