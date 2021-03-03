Bugün TV'de ne var? Adalet Birliği (Justice League) konusu nedir? Adalet Birliği (Justice League) oyuncuları kimlerdir?Adalet Birliği konusu ve kadro!

Star TV ekranlarında sinema kuşağında bu akşam aksiyon, macera ve fantastik türlerinde, dünyada reyting rekorları kıran Adalet Birliği (Justice League) filmi yayınlanacak. Filmin yönetmenliğini Zack Snyder yaptı. Adalet Birliği (Justice League) film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Bugün TV'de ne var? Adalet Birliği (Justice League) film konusu nedir? Adalet Birliği (Justice League) oyuncuları kimlerdir? Adalet Birliği (Justice League) film konusu ve oyuncu kadrosu! İşte detaylar!

ADALET BİRLİĞİ (JUSTİCE LEAGUE) KONUSU NEDİR?

Superman'e olanlardan sonra, insanlığa olan inancı, Bruce Wayne'in öncekilerden daha da güçlü bir düşmana karşı yeni arkadaşı Diana Prince'in de yardımını almasına neden olur. Batman ve Wonder Woman birlikte hareket ederek, yeni uyanan bir tehdide karşı, meta insanlardan oluşan bir takım oluştururlar. Ancak, bu eşi benzeri görülmemiş kahramanlardan oluşan takıma rağmen - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg ve Flash - gezegeni bir felaketten kurtarmak için yine de geç kalmış olabilirler.

ADALET BİRLİĞİ (JUSTİCE LEAGUE) OYUNCULARI VE KADROSU!

Adalet Birliği (Justice League) filminin oyuncu kadrosunda, Gal Gadot, Ben Affleck, Ezra Miller, Jason Momoa, Henry Cavill, Amy Adams, Amber Heard, Connie Nielsen, Kiersey Clemons, Diane Lane, Daniel Stisen, Samantha Jo, Billy Crudup, Ray Fisher, Erin Eliza Blevins, Jeremy Irons, Joe Morton, Jesse Eisenberg ve Lisa Loven Kongsli yer alıyor.

Kaynak: İnterSinema