Bugün televizyonda hangi maçlar var? 16 Mart Salı TFF maç programı!
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Bugün televizyonda hangi maçlar var? 16 Mart Salı TFF maç programı!

16.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:36
Bugün televizyonda hangi maçlar var? 16 Mart Salı TFF maç programı!

Bugün kimi maçı var sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 16 Mart Salı günü oynanan maçları açıkladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Bugün televizyonda hangi maçlar, hangi kanalda? 16 Mart Salı TFF maç programı! Hangi maç, hangi kanalda?

Bugün kimi maçı var sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 16 Mart Salı günü oynanan maçları açıkladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Bugün televizyonda hangi maçlar, hangi kanalda? 16 Mart Salı TFF maç programı! Hangi maç, hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

16 MART BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 | Beşiktaş – Başakşehir | A Spor (Ziraat Türkiye Kupası)

22:45 | AFC Bournemouth – Swansea City | beIN SPORTS HD 4

23:00 | Manchester City – Mönchengladbach | beIN SPORTS HD 2

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