Bugün Survivor yok mu? 24 Şubat Çarşamba günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 24 Şubat Çarşamba TV8 yayın akışı!
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 24 Şubat Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 24 Şubat Çarşamba günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?
İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışması 24 Şubat Çarşamba günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? 24 Şubat Çarşamba günü Survivor yayınlanmayacak mı? İşte, 24 Şubat Çarşamba TV8 yayın akışı!
BUGÜN 24 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2021 SURVİVOR YOK MU?
Survivor bugün ekrana gelmeyecek. Çarşamba günleri TV8 'de "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi yayınlanmaktadır. Dizi 20:00 'da başlayacak.
24 ŞUBAT ÇARŞAMBA SURVİVOR NEDEN YOK?
TV8'in dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanması sebebiyle Survivor bugün yayınlanmayacak. Yani her Çarşamba akşamları "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi yayınlanacağı için Çarşamba akşamları Survivor yarışması ekranlara gelemeyecek.