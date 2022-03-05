Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve kaçıncı gecesi? 2022 bugün Şabanı Şerif ayının kaçı? 5 Mart Cumartesi Şaban ayının kaçıncı günüdür?
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Mübarek 3 ayların 2. si olan Şabanı Şerif ayı içerisindeyiz. Vatandaşlar, Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve kaçıncı gecesi? 2022 bugün Şabanı Şerif ayının kaçı? 5 Mart Cumartesi Şaban ayının kaçıncı günüdür? Şaban ayının hangi günündeyiz? merak etti. Peki, Şaban ayının bugün kaçıncı günüdür? Şabanın kaçıncı gecesindeyiz? 5-6 Mart Cumartesi-Pazar Şaban'ın kaçıdır? İşte detaylar...
Bugün Şaban ayının kaçıncı ve hangi günündeyiz merak ediliyor. Şaban ayına 4 Mart tarihinde giriş yapmıştık. Peki, Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve kaçıncı gecesi? 2022 bugün Şabanı Şerif ayının kaçı? 5 Mart Cumartesi Şaban ayının kaçıncı günüdür? Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı. Dinimize göre Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir. Peki, Bugün Şaban'ın kaçı? Detaylar yazımızda...
2022 yılındaki Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 2. ayı Şaban ayı 4 Mart 2022 tarihinde başlayacaktır.
- Şaban ayının ilk günü : 4 Mart 2022 Cuma
- Şaban ayının ilk gecesi : 3 Martı 4 Marta bağlayan gece
Recep ayı 3 Mart Perşembe günü bitecektir. Haliyle 3 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Şaban ayına giriş yapmış olacağız. Şaban ayının ilk gecesi 3 Mart Perşembeyi 4 Mart Cumaya bağlayan gecedir.
Bugün 5 Mart Cumartesi Şaban ayının 2. günüdür. 5 Mart'ı 6 Mart'a bağlayan gece ise Şaban ayının 3. gecesi olacaktır.
Yani bugün 5 Mart 2022 Cumartesi günü Şabanı Şerif ayının 2. günüdür. Yarın 6 Mart Pazar günü ise Şaban'ın 3. günü olmaktadır. 6 Mart Pazarı 7 Mart Pazartesiye bağlayan gece ise Şaban ayının 4. gecesi olacaktır.
2022 Şaban ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- 4 Mart : Şaban ayı 1. günü
- 5 Mart : Şaban ayı 2. günü
- 6 Mart : Şaban ayı 3. günü
- 7 Mart : Şaban ayı 4. günü
- 8 Mart : Şaban ayı 5. günü
- 9 Mart : Şaban ayı 6. günü
- 10 Mart : Şaban ayı 7. günü
- 11 Mart : Şaban ayı 8. günü
- 12 Mart : Şaban ayı 9. günü
- 13 Mart : Şaban ayı 10. günü
- 14 Mart : Şaban ayı 11. günü
- 15 Mart : Şaban ayı 12. günü
- 16 Mart : Şaban ayı 13. günü
- 17 Mart : Şaban ayı 14. günü
- 18 Mart : Şaban ayı 15. günü
- 19 Mart : Şaban ayı 16. günü
- 20 Mart : Şaban ayı 17. günü
- 21 Mart : Şaban ayı 18. günü
- 22 Mart : Şaban ayı 19. günü
- 23 Mart : Şaban ayı 20. günü
- 24 Mart : Şaban ayı 21. günü
- 25 Mart : Şaban ayı 22. günü
- 26 Mart : Şaban ayı 23. günü
- 27 Mart : Şaban ayı 24. günü
- 28 Mart : Şaban ayı 25. günü
- 29 Mart : Şaban ayı 26. günü
- 30 Mart : Şaban ayı 27. günü
- 31 Mart : Şaban ayı 28. günü
- 1 Nisan : Şaban ayı 29. günü
- 2 Nisan : Ramazan ayı 1. günü
2022 Şaban ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Şaban ayının 1. gecesi : 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 2. gecesi : 4 Mart'ı 5 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 3. gecesi : 5 Mart'ı 6 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 4. gecesi : 6 Mart'ı 7 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 5. gecesi : 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 6. gecesi : 8 Mart'ı 9 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 7. gecesi : 9 Mart'ı 10 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 8. gecesi : 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 9. gecesi : 11 Mart'ı 12 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 10. gecesi : 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 11. gecesi : 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 12. gecesi : 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 13. gecesi : 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 14. gecesi : 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 15. gecesi : 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 16. gecesi : 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 17. gecesi : 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 18. gecesi : 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 19. gecesi : 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 20. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 21. gecesi : 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 22. gecesi : 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 23. gecesi : 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 24. gecesi : 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 25. gecesi : 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 26. gecesi : 28 Mart'ı 29 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 27. gecesi : 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 28. gecesi : 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 29. gecesi : 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece
- Ramazan ayının 1. gecesi : 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece
2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe
- Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar
- Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe
- Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma