Bugün Şaban ayının kaçıncı ve hangi günündeyiz merak ediliyor. Şaban ayına 4 Mart tarihinde giriş yapmıştık. Peki, Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve kaçıncı gecesi? 2022 bugün Şabanı Şerif ayının kaçı? 5 Mart Cumartesi Şaban ayının kaçıncı günüdür? Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı. Dinimize göre Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir. Peki, Bugün Şaban'ın kaçı? Detaylar yazımızda...

2022 ŞABAN AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2022 yılındaki Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 2. ayı Şaban ayı 4 Mart 2022 tarihinde başlayacaktır.

Şaban ayının ilk günü : 4 Mart 2022 Cuma

4 Mart 2022 Cuma Şaban ayının ilk gecesi : 3 Martı 4 Marta bağlayan gece

Recep ayı 3 Mart Perşembe günü bitecektir. Haliyle 3 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Şaban ayına giriş yapmış olacağız. Şaban ayının ilk gecesi 3 Mart Perşembeyi 4 Mart Cumaya bağlayan gecedir.

BUGÜN ŞABAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?

Bugün 5 Mart Cumartesi Şaban ayının 2. günüdür . 5 Mart'ı 6 Mart'a bağlayan gece ise Şaban ayının 3. gecesi olacaktır.

Yani bugün 5 Mart 2022 Cumartesi günü Şabanı Şerif ayının 2. günüdür. Yarın 6 Mart Pazar günü ise Şaban'ın 3. günü olmaktadır. 6 Mart Pazarı 7 Mart Pazartesiye bağlayan gece ise Şaban ayının 4. gecesi olacaktır.

2022 Şaban ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

4 Mart : Şaban ayı 1. günü

5 Mart : Şaban ayı 2. günü

6 Mart : Şaban ayı 3. günü

7 Mart : Şaban ayı 4. günü

8 Mart : Şaban ayı 5. günü

9 Mart : Şaban ayı 6. günü

10 Mart : Şaban ayı 7. günü

11 Mart : Şaban ayı 8. günü

12 Mart : Şaban ayı 9. günü

13 Mart : Şaban ayı 10. günü

14 Mart : Şaban ayı 11. günü

15 Mart : Şaban ayı 12. günü

16 Mart : Şaban ayı 13. günü

17 Mart : Şaban ayı 14. günü

18 Mart : Şaban ayı 15. günü

19 Mart : Şaban ayı 16. günü

20 Mart : Şaban ayı 17. günü

21 Mart : Şaban ayı 18. günü

22 Mart : Şaban ayı 19. günü

23 Mart : Şaban ayı 20. günü

24 Mart : Şaban ayı 21. günü

25 Mart : Şaban ayı 22. günü

26 Mart : Şaban ayı 23. günü

27 Mart : Şaban ayı 24. günü

28 Mart : Şaban ayı 25. günü

29 Mart : Şaban ayı 26. günü

30 Mart : Şaban ayı 27. günü

31 Mart : Şaban ayı 28. günü

1 Nisan : Şaban ayı 29. günü

2 Nisan : Ramazan ayı 1. günü

2022 Şaban ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

Şaban ayının 1. gecesi : 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 2. gecesi : 4 Mart'ı 5 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 3. gecesi : 5 Mart'ı 6 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 4. gecesi : 6 Mart'ı 7 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 5. gecesi : 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 6. gecesi : 8 Mart'ı 9 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 7. gecesi : 9 Mart'ı 10 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 8. gecesi : 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 9. gecesi : 11 Mart'ı 12 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 10. gecesi : 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 11. gecesi : 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 12. gecesi : 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 13. gecesi : 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 14. gecesi : 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 15. gecesi : 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 16. gecesi : 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 17. gecesi : 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 18. gecesi : 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 19. gecesi : 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 20. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 21. gecesi : 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 22. gecesi : 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 23. gecesi : 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 24. gecesi : 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 25. gecesi : 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 26. gecesi : 28 Mart'ı 29 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 27. gecesi : 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 28. gecesi : 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 29. gecesi : 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 1. gecesi : 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe

3 Şubat 2022 Perşembe Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar

27 Şubat 2022 Pazar Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe

17 Mart 2022 Perşembe Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

27 Nisan 2022 Çarşamba Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

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