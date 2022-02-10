Bugün akşam namazı ile birlikte Recep ayının 10. gecesine girmiş olacağız. Peki, Bugün Recep ayının kaçıncı günü ve gecesi? 10 Şubat Perşembe 2022 Receb ayının kaçıdır? Receb-i Şerif ayının kaçıncı günü ve gecesindeyiz? İşte ayrıntılar...

3 AYLAR NE ZAMAN 2022?

Üç aylar Receb ayının 1. günü başlayacaktır. 2022 yılında 3 aylar 2 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Recep ayının ilk günü 2 Şubat 2022 tarihine denk gelmektedir.

RECEP AYI NE ZAMAN 2022?

2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.

BUGÜN RECEP AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?

10 Şubat 2022 Perşembe günü Recep ayının 9. günüdür. 10 Şubatı 11 Şubata bağlayan gece ise Recep ayının 10. gecesi olacaktır.

Recep ayının günleri:

Recep ayının 9. günü : 10 Şubat 2022 Perşembe

Recep ayının 10. günü : 11 Şubat 2022 Cuma

Recep ayının 11. günü : 12 Şubat 2022 Cumartesi

Recep ayının 12. günü : 13 Şubat 2022 Pazar

Recep ayının geceleri:

Recep ayının 9. gecesi : 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece

Recep ayının 10. gecesi : 10 Şubat'ı 11 Şubat'a bağlayan gece

Recep ayının 11. gecesi : 11 Şubat'ı 12 Şubat'a bağlayan gece

Recep ayının 12. gecesi : 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece

Bugün 10 Şubat Recebin 9. günüdür. Yarın 11 Şubat ise Recebin 10. günüdür.

Recep ayı ve günleri şu şekilde:

2 Şubat : Recep ayı 1. günü

3 Şubat : Recep ayı 2. günü

4 Şubat : Recep ayı 3. günü

5 Şubat : Recep ayı 4. günü

6 Şubat : Recep ayı 5. günü

7 Şubat : Recep ayı 6. günü

8 Şubat : Recep ayı 7. günü

9 Şubat : Recep ayı 8. günü

10 Şubat : Recep ayı 9. günü

11 Şubat : Recep ayı 10. günü

12 Şubat : Recep ayı 11. günü

13 Şubat : Recep ayı 12. günü

14 Şubat : Recep ayı 13. günü

15 Şubat : Recep ayı 14. günü

16 Şubat : Recep ayı 15. günü

17 Şubat : Recep ayı 16. günü

18 Şubat : Recep ayı 17. günü

19 Şubat : Recep ayı 18. günü

20 Şubat : Recep ayı 19. günü

21 Şubat : Recep ayı 20. günü

22 Şubat : Recep ayı 21. günü

23 Şubat : Recep ayı 22. günü

24 Şubat : Recep ayı 23. günü

25 Şubat : Recep ayı 24. günü

26 Şubat : Recep ayı 25. günü

27 Şubat : Recep ayı 26. günü

28 Şubat : Recep ayı 27. günü

1 Mart : Recep ayı 28. günü

2 Mart : Recep ayı 29. günü

3 Mart : Recep ayı 30. günü

4 Mart : Şaban ayı 1. günü

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