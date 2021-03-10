Bugün Miraç kandili mi? Bugün kandil mi? Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Miraç gecesi oruç tutulur mu? Miraç kandili ne zaman?

Miraç kandilinin yeri ve önemi müslümanlıkta büyüktür. Peki, Bugün Miraç kandili mi? Bugün kandil mi? Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Miraç gecesi oruç tutulur mu? Miraç kandili ne zaman?

Müslümanların dini günlerinde yaptıkları bazı ritüeller vardır ve bunları yapabilmek için Bugün Miraç kandili mi? Bugün kandil mi? Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Miraç gecesi oruç tutulur mu? Miraç kandili ne zaman?

BUGÜN MİRAÇ KANDİLİ Mİ? BUGÜN KANDİL Mİ?

10 Mart Çarşamba sabah namazından 11 Mart Perşembe akşam namazına kadar olan vakit Miraç günü oluyor. Mübarek 3 ayların 2. kandili Miraç kandili 10 Mart Salı bugün kandil günüdür.10 Mart Çarşamba akşam namazından 11 Mart Perşembe imsak vaktine kadar olan süre Miraç gecesidir.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

MİRAÇ NE DEMEK? MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya ve sonrasında semaya yaptığı yolculuktur. Allah'ın emriyle Peygamber Efendimiz (sas)'in rûhen ve bedenen, Cebrail ile birlikte Mekke'deki Mescid–i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid–i Aksa'ya kadar yaptığı yolculuğa – buna İsra denilir–, oradan da bir mi'râcla yedi kat göklere yükselip Sidretü'l–Müntehâ'ya ulaşmasına denir. Burada Cebrail'i bırakıp Allah'ın huzuruna çıkmıştır.

Peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesi de Ramazan'ın 27. gecesi olması ile iki kutsal gün arasında derin bir bağ vardır.