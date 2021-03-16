Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı

Galatasaray'ın eski futbolcularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal 63 yaşında hayatını kaybetti. Efsane futbolcunun Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Bige Önal'ın babası olduğu ortaya çıktı.

1985-1992 yılları arasında Galatasaray'da 203 maça çıkan efsane isim Erhan Önal 63 yaşında vefat etti. 2011 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavisinin ardından toparlanan ancak çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinen Önal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden efsane futbolcunun FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Bige Önal'ın babası olduğu öğrenildi. Babasının ölümüyle yıkılan oyuncuya yakınları destek oluyor.

Bige Önal

GALATASARAY TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda da, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.