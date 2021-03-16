Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı

16.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:02

Galatasaray'ın eski futbolcularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal 63 yaşında hayatını kaybetti. Efsane futbolcunun Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Bige Önal'ın babası olduğu ortaya çıktı.

1985-1992 yılları arasında Galatasaray'da 203 maça çıkan efsane isim Erhan Önal 63 yaşında vefat etti. 2011 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavisinin ardından toparlanan ancak çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinen Önal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden efsane futbolcunun FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Bige Önal'ın babası olduğu öğrenildi. Babasının ölümüyle yıkılan oyuncuya yakınları destek oluyor.

Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı
Bige Önal

GALATASARAY TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda da, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı
Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı

İlgili Haberler

Son Dakika: Galatasaray'ın efsane futbolcularından Erhan Önal, 63 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Galatasaray'ın efsane futbolcularından Erhan Önal, 63 yaşında hayatını kaybetti
Erhan Önal kimdir? Erhan Önal kaç yaşında, nereli? Erhan Önal hangi takımlarda oynadı? Erhan Önal - Bilge Önal!
Erhan Önal kimdir? Erhan Önal kaç yaşında, nereli? Erhan Önal hangi takımlarda oynadı? Erhan Önal - Bilge Önal!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Akif Ersoy Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 17:03:46. #1.16#
title