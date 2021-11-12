Bugün hangi diziler var? 12 Kasım yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var, televizyonda neler var?

Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 12 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 12 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 12 Kasım CumaATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

12 KASIM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:45 Star Haber

20:00 Olanlar Oldu

22:30 Sana Söz

FOX YAYIN AKIŞI

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

00:00 Elkızı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Aziz

22:15 Aziz

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

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