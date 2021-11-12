Bugün hangi diziler var? 12 Kasım yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var, televizyonda neler var?
12 Kasım Cuma TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 12 Kasım Cuma TV yayın akışı ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı… Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evele konuk oluyor. Bu akşam hangi dizi var?
Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 12 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 12 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 12 Kasım CumaATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
- 00:20 Bir Zamanlar Çukurova
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 00:15 Camdaki Kız
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Olanlar Oldu
- 22:30 Sana Söz
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
- 00:00 Elkızı
- 16:45 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
- 00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Aziz
- 22:15 Aziz
- 13:00 Kırmızı Oda
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Kırmızı Oda
- 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
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