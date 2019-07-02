Bugün Gerçekleşecek Tam Güneş Tutulmasını Nasıl İzleyebilirsiniz?

Güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesidir. Ay'ın gölgesi gezegenimize düşer ve gökyüzünde geçici olarak karanlık oluşur. Aslında hemen her ay gerçekleşen bu olay genelde parçalı olarak gerçekleşir. Tam Güneş tutulmalarında ise Ay, Güneş'in önünü tamamen kapatır.

Bugün gerçekleşecek olan Güneş tutulması, Güney Amerika'nın büyük kısmında parçalı olarak, Şili ve Arjantin'in bir kısmında ise tam tutulma olarak görülecek.

Exploratorium Müzesi, saat 22: 23'te başlayacak olan tutulmayı saat 23: 00'da yayınlamaya başlayacak. Canlı yayını müzenin mobil uygulamalarından ya da internet sitesinden takip edebilirsiniz.



Tutulma, toplamda 4 dakika 33 saniye sürecek.