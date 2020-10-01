Bugün gerçekleşecek Koç Dolunay'ında burçları neler bekliyor? Astrolog Aysun Koç yorumladı
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Bugün gerçekleşecek Koç Dolunay'ında burçları neler bekliyor? Astrolog Aysun Koç yorumladı

01.10.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:36
Bugün gerçekleşecek Koç Dolunay'ında burçları neler bekliyor? Astrolog Aysun Koç yorumladı

Ünlü astrolog Aysun Koç, bugün gerçekleşecek Koç burcundaki dolunayın etkilerini, dolunaydan etkilenecek ve bu süreci en şanslı geçirecek burçları anlattı.

2 Ekim 00:05' de Koç burcunun 9 derecesinde haritanın 10.evindebir dolunay gerçekleşecek. Ekim ayında iki dolunay ve bir yeniay yaşanacak. Bu nedenle de,gerçekleşen dolunaya Mavi Dolunay diyoruz. Dolunay genel anlamda da gergin enerjiler barındırırlar. Normalde bir ay da, bir yeniay ve bir dolunay olur. Aslında bu veriyle ve Koç burcunda devam eden Mars retrosuna, 13 Ekim'de başlayacak Merkür retrosunu da ekleyince, Ekim ayının oldukça gergin olacağını söylemek hiç de zor değil.

MADDİ ZORLUKLAR YAŞANABİLİR

Dolunay öncü burçta olduğu için etkilerini hızlıca gösterecektir. 10-4 aksındaki dolunay ile kariyer, aile, vatan, toprak, sınırlar ile ilgili bir yoğunluk bizleri bekliyor. Özellikle büyük firmaların ve iş adamlarının maddi anlamda zorlanacağını söyleyebiliriz. Evlilikler ve ortaklıklar da ciddi sınav verecek. İki hafta önce başlattığınız her ne varsa, o konulardaki gelişmelerin sonuçları alınacak. Son anda bozulan anlaşmalar ve ani gelişmeler canınızısıkabilir. Baş ağrıları, migren, kemik ve diş hastalıklarında artış olabilir.

DENGEYİ KORUYABİLMEK ÖNEMLİ

Dolunay'ın gerçekleştiği Algerib sabit yıldızının etkisiyle duygusal olarak yanlış kararlar alma ihtimaliniz yüksek olduğu için, bu dönem vereceğiniz kararları akıl süzgecinden geçirerek hareket etmeniz sizin için iyi olur. ''Öfkeyle kalkan zararla oturur'' sözünü hatırlamak faydanıza. Güneş'in ise Vindemiatrix sabit yıldızıyla kavuşumda olması da boşanmalar, iflas, depresyon ve hukuki sorunlara işaret ediyor. Bu dönemi dünyevi işlere odaklanmak yerine, daha manevi ve tevekkül içinde geçirmeye çalışmak, bol dua veya meditatif alanlara yoğunlaşmak en güzeli. Sakin kalıp, dengeyi koruyabilmek önemli.

DOLUNAY'IN EN ŞANSLI BURÇLARI: YAY VE ASLAN

Ülkemiz ve dünyada ise; karşılıklı restleşmeler, bazı bölgelerde çatışmalar, sınırlarda askeri hareketlilikler, yağışların ve fırtınaların artması, bir yandan da yangın ve patlama riskleri de devam ediyor. Dolunay'dan en çok etkilenecek burçlar; Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçları. Dolunay'da en şanslı burçlar ise; Aslan ve Yay burçları.

Haber Yorumları (1)
GURBETÇİ: Hala böyle şeylere inananlar var mı ya. .
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