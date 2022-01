Bugün Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm var mı, bu akşam 15.bölüm yok mu neden yok? Yeni bölümü ne zaman? FOX TV yayın akışı...

Bugün Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi her hafta salı akşamları ekranlara geliyor. Fox TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey'in başrolünde ise ünlü oyuncu Gökçe Bahadır rol alıyor. Peki, bu akşam 15.bölüm yok mu neden yok? Yeni bölümü ne zaman?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM VAR MI?

Evlilik Hakkında Her Şey, yayın akışında yer aldı. Ancak yayın akışında yeni bölüm detayı bulunmuyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Evlilik Hakkında Her Şey'in yeni bölümü 18 Ocak 2021 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

10.45 Ekonomi Arası

Arası 11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim

16.45 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Evlilik Hakkında Her Şey

23.00 Umudumuz Şaban

