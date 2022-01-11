Bugün Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm var mı, bu akşam 15.bölüm yok mu neden yok? Yeni bölümü ne zaman? FOX TV yayın akışı...
En son 14.bölümü ekranlara gelen Evlilik Hakkında Her Şey'in yeni bölümünün ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm tarihi açıklandı. Peki, Bugün Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm var mı, bu akşam 15.bölüm yok mu neden yok? Yeni bölümü ne zaman?
Bugün Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi her hafta salı akşamları ekranlara geliyor. Fox TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey'in başrolünde ise ünlü oyuncu Gökçe Bahadır rol alıyor. Peki, bu akşam 15.bölüm yok mu neden yok? Yeni bölümü ne zaman?
Evlilik Hakkında Her Şey, yayın akışında yer aldı. Ancak yayın akışında yeni bölüm detayı bulunmuyor.
Evlilik Hakkında Her Şey'in yeni bölümü 18 Ocak 2021 tarihinde izleyicilerle buluşacak.
- 10.45 Ekonomi Arası
- 11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13.00 En Hamarat Benim
- 16.45 Fulya ile Umudun Olsun
- 19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20.00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 23.00 Umudumuz Şaban
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