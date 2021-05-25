Bugün dolunay mı? Dolunay nedir?
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Bugün dolunay mı? Dolunay nedir?

Bugün dolunay mı? Dolunay nedir?
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25 Mayıs Salı gününü 26 Mayıs Çarşamba gününe bağlayan gecenin dolunay olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bugün dolunay mı? Dolunay nedir?

Ay takvimi hesabına göre yapılan uygulamalarda dolunay günü önemli bir anlam taşıyor. O yüzden dolunayın hangi gün olduğu merak ediliyor. Peki, Bugün dolunay mı? Dolunay nedir?

BUGÜN DOLUNAY MI?

26 Mayıs gecesi dolunay yaşanacaktır.

2021 yılı 12 dolunay ve 12 yeni ay yaşandı. Her ay tam bir dolunay ve bir yeni ay yaşanır. Mayis ve Kasım süresince bir ay tutulması yaşanır.

DOLUNAY NEDİR?

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.

Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.

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