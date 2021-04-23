Bugün Cuma namazı kılınacak mı? 23 Nisan camilerde Cuma namazı var mı? 23 Nisan Cuma namazı kılınacak mı?
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Bugün Cuma namazı kılınacak mı? 23 Nisan camilerde Cuma namazı var mı? 23 Nisan Cuma namazı kılınacak mı?

Bugün Cuma namazı kılınacak mı? 23 Nisan camilerde Cuma namazı var mı? 23 Nisan Cuma namazı kılınacak mı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesinin ardından vatandaşlar bugün cuma namazı kılınacak mı? Camilerde cuma namazı kılınacak mı? merak etti. Peki 23 Nisan'da cuma namazı olacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Peki, Cuma namazı kılınacak mı? 23 Nisan Cuma namazı camilerde kılınır mı?

23 Nisan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yarın Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Edinilen bilgilere göre İl Hıfzısıhha Kurullarına göre Cuma namazı pandemi kurallarına uygun şekilde kılınacak. Peki, Cuma namazı kılınacak mı? 23 Nisan Cuma namazı camilerde kılınır mı? Bugün Cuma namazı kılınacak mı? 23 Nisan camilerde Cuma namazı kılınacak mı? 23 Nisan Cuma namazı var mı?

BUGÜN 23 NİSAN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

23 Nisan Cuma günü pandemi kurallarına uygun olarak Cuma namazının eda edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda sokağa çıkma yasağının olduğu dört günlük yılbaşı tatilinde pandemi koşullarına uygun olarak cuma namazı kılınmıştı.

Haber7 tarafından edinilen bilgilere göre İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından açıklanacak tedbirler doğrultusunda bu hafta da camilerde Cuma namazı kılınacak.

CUMA NAMAZI İÇİN AÇIKLANMASI BEKLENEN KURALLAR

- Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek.

- Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenecek.

- Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.

- Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Merak edilen soruya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi
Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Merak edilen soruya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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