Bugün boşanacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, milyonluk servetleri için mal paylaşımı yaptı
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Bugün boşanacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, milyonluk servetleri için mal paylaşımı yaptı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2 yıllık evliliklerini bugün bitirecek olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın mal varlıklarını nasıl paylaşacakları da konuşulmaya başlandı. Kozmetik firmasında birlikte çalışmaya devam edecek olan ikili, 11 milyon değerindeki arabalarında da ortaklığı sürdürecek.

2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra çifti bugün boşanıyor. Uzun yıllardır birlikte olan ve iş yerlerinde de ortak olan ikilinin mal varlığını nasıl bölüşeceği de belli oldu.

BUGÜN BOŞANIYORLAR

Boşanma haberlerinin ardından açıklama yapan Selin Ciğerci, "Gökhan ile yollarımızı ayırıyoruz, anlaşmalı şekilde boşanacağız" dedi. Çift, bugün Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanacak.

Bugün boşanacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, milyonluk servetleri için mal paylaşımı yaptı

MAL PAYLAŞIMI YAPTILAR

Birlikte kozmetik firması kuran ikili, burada ortak olarak çalışmaya devam edecek ve Bodrum'daki iki adet evi bölüşecek. Şirket üzerine kayıtlı 11milyonluk lüks araçların ikisinin ortak malı olarak kalmasına karar verdikleri öne sürüldü.

Çiftin arabalarının değeri ise şu şekilde;

Lamborghini Huracan: 3 milyon TL

Mercedes G63: 2 milyon TL

Cadillac Escalade: 1.7 milyon TL

Rolls-Royce: 4.5 milyon TL

Bugün boşanacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, milyonluk servetleri için mal paylaşımı yaptı
Bugün boşanacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, milyonluk servetleri için mal paylaşımı yaptı
Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile boşanma kararı sonrası sessizliğini bozdu: Anlaşmalı olarak ayrıldık
Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile boşanma kararı sonrası sessizliğini bozdu: Anlaşmalı olarak ayrıldık
Bomba iddia: 2 sene önce evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor
Bomba iddia: 2 sene önce evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor
Bugün boşanacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, milyonluk servetleri için mal paylaşımı yaptı
Bugün boşanacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, milyonluk servetleri için mal paylaşımı yaptı
Gökhan Çıra ile boşanma kararı alan Selin Ciğerci, sessizliğini bozdu: Anlaşmalı olarak ayrıldık
Gökhan Çıra ile boşanma kararı alan Selin Ciğerci, sessizliğini bozdu: Anlaşmalı olarak ayrıldık
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
UĞUR DURAN: Eskiden ''bu ülkede ya topcu ya popcu olacaksın'' derlerdi ya.. şimdi buna bi rde buna Onur'san Selin olacaksın eklendi.. Yazık
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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Bugün boşanacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, milyonluk servetleri için mal paylaşımı yaptı - Haberler Magazin
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