Bugün boşanacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, milyonluk servetleri için mal paylaşımı yaptı

2 yıllık evliliklerini bugün bitirecek olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın mal varlıklarını nasıl paylaşacakları da konuşulmaya başlandı. Kozmetik firmasında birlikte çalışmaya devam edecek olan ikili, 11 milyon değerindeki arabalarında da ortaklığı sürdürecek.

2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra çifti bugün boşanıyor. Uzun yıllardır birlikte olan ve iş yerlerinde de ortak olan ikilinin mal varlığını nasıl bölüşeceği de belli oldu.

BUGÜN BOŞANIYORLAR

Boşanma haberlerinin ardından açıklama yapan Selin Ciğerci, "Gökhan ile yollarımızı ayırıyoruz, anlaşmalı şekilde boşanacağız" dedi. Çift, bugün Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanacak.

MAL PAYLAŞIMI YAPTILAR

Birlikte kozmetik firması kuran ikili, burada ortak olarak çalışmaya devam edecek ve Bodrum'daki iki adet evi bölüşecek. Şirket üzerine kayıtlı 11milyonluk lüks araçların ikisinin ortak malı olarak kalmasına karar verdikleri öne sürüldü.

Çiftin arabalarının değeri ise şu şekilde;

Lamborghini Huracan: 3 milyon TL

Mercedes G63: 2 milyon TL

Cadillac Escalade: 1.7 milyon TL

Rolls-Royce: 4.5 milyon TL