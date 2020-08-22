Bugün (22 Ağustos Cumartesi) Kim Milyoner Olmak İster var mı, yayınlanacak mı? Sezon finali yapıldı mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bugün (22 Ağustos Cumartesi) Kim Milyoner Olmak İster var mı, yayınlanacak mı? Sezon finali yapıldı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan ve beğeniyle izlenilen Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta Cumartesi akşamları yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Peki bugün yani 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü yeni bölüm olacak mı tüm detaylar haberimizde...

Bugün (22 Ağustos Cumartesi) Kim Milyoner Olmak İster var mı, yayınlanacak mı? Sezon finali yapıldı mı?
22.08.2020 19:04 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:07

Reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta Cumartesi akşamları yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Şuana kadar toplamda binlerce TL kazandıran yarışma bugün yayınlanacak mı? Yeni bölüm var mı? Yoksa eski bölüm mü gelecek?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SEZON FİNALİ OLDU MU?

Geçtiğimiz hafta yani 15 Ağustos Cumartesi günü Kim Milyoner Olmak İster yarışması sezon finali yapmıştı. Haliyle bugün yeni bölüm olmayacaktır. ATV'nin resmi sitesinde yayın akışına göre bugün akşam saat 20:00 'da "Bal Kaymak" yerli sineması olacaktır. Dediğimiz gibi Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı sezon finali yaptığı için bu hafta yeni bölüm yoktur. Sezon finalini ATV'nin resmi sitesinden izleyebilirsiniz.

22 AĞUSTOS CUMARTESİ KİM MİLYONER OLMAK İSTER YAYINLANACAK MI?

22 Ağustos Cumartesi günü yani bugün akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanmayacaktır. Çünkü geçen hafta 15 Ağustos Cumartesi günü yarışma sezon finali yapmıştı. Haliyle önümüzdeki haftalar da tatile girmiş olacaktır. Dilerseniz eski bölümleri Youtube ATV kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz hafta 2020 yılı sezon finali yapan ve sunucusu Kenan İmirzalıoğlu olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz tarih verilmemiştir.

İlgili Haberler

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Barcelona - Bayern Munih maçı ne zaman, saat kaçta? Man. City - Lyon maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstü
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Barcelona - Bayern Munih maçı ne zaman, saat kaçta? Man. City - Lyon maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstü
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman? İnter Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? İnter Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi? UFA fikstürü!
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman? İnter Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? İnter Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi? UFA fikstürü!
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Barcelona - Bayern Munih maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona - Bayern Münih maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Lig
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Barcelona - Bayern Munih maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona - Bayern Münih maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Lig
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu 3. Sayfa
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha Ekonomi
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı
Çankırı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere kısıtlama getirildi
Çankırı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere kısıtlama getirildi
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Donald Trump Fatih Dönmez Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Burak Özçivit Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Tır Çocuk Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Bugün (22 Ağustos Cumartesi) Kim Milyoner Olmak İster var mı, yayınlanacak mı? Sezon finali yapıldı mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 19:13:05. #1.15#
title