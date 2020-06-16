Buğra, yüksek lisansı tamamlayan Türkiye'nin ilk otizmlisi oldu AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı yüksek lisans öğrencisi otizmli Buğra Çankır, yüksek lisans tezini tamamlayıp, mezun oldu.

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı yüksek lisans öğrencisi otizmli Buğra Çankır, yüksek lisans tezini tamamlayıp, mezun oldu. Baba Kemal Çankır, Buğra'nın Türkiye'de yüksek lisans eğitimini tamamlayan ilk otizmli öğrenci olmayı başardığını söyledi.

AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı yüksek lisans öğrencisi otizmli Buğra Çankır, yüksek lisans tezini tamamladı. Çankır, babası Kemal Çankır ve tez danışmanı aynı zamanda AKÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen ile birlikte AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı ziyaret etti. Baba Kemal Çankır, "Buğra, bu alanda yüksek lisans yapmayı başaran Türkiye'nin ilk otizmli öğrencisi oldu. Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, üniversite olarak bu alanda ilk olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Emek verildi ve güzel bir sonuç ortaya çıktı. Bu konuda Buğra'ya destek olan hocalarına ve tabii ki ailesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA