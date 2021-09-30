Buğra Öktem kimdir? Dr. Buğra Öktem kaç yaşında, nereli? Buğra Öktem biyografisi!

2004 yılında Kerala bölgesindeki Hindistan'ın en ünlü Özel Ayurveda Hastanesi'nde uygulamalar ve bitkisel ilaç üretimleri konusunda çalışmalar yaptı. 2006'dan beri Türkiye'de de detoks ve anti-aging konularında tedavilerine devam etmekte. Peki, Buğra Öktem kimdir? Dr. Buğra Öktem kaç yaşında, nereli? Buğra Öktem mesleği nedir? Buğra Öktem hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BUĞRA ÖKTEM KİMDİR?

Dr. M. Buğra Öktem - 1964 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini Özel Tarsus Amerikan Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam etti. 1990 yılında Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1992 – 2004 yılları arasında Antalya ve Marmaris'te turizm sektöründe doktor ve danışman olarak çalıştı. 1998 yılından itibaren Türkiye ve yurt dışında farklı ülkelerdeki farklı doğal tedavi yöntemlerini incelemeye başladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bitkisel ilaçlar konusunda Almanya, Fransa ve Uzakdoğu'da incelemeler yaptı. 2002 - 2004 yılları arasında Ayurveda konusunda Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından en iyi kurumlardan biri olarak kabul edilen Gujarat Ayurved University'de eğitimler aldı. 2003 yılında Ulusal Ayurveda Kongresi'ne katıldı. 2004 yılında Kerala bölgesindeki Hindistan'ın en ünlü Özel Ayurveda Hastanesi'nde uygulamalar ve bitkisel ilaç üretimleri konusunda çalışmalar yaptı. 2006'dan beri Türkiye'de de detoks ve anti-aging konularında tedavilerine devam ediyor.

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