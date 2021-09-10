Buğra Öktem kimdir? Dr. Buğra Öktem kaç yaşında, nereli? Buğra Öktem biyografisi!

FOX Tv'de yayınlanan Çağla İle Yeni Bir Gün programına konuk olan Dr. Buğra Öktem'in hayatı merak edildi. Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Buğra Öktem'in kimdir? araştırmakta. Peki, Buğra Öktem kimdir? Dr. Buğra Öktem kaç yaşında, nereli? Buğra Öktem mesleği nedir? Buğra Öktem hayatı ve biyografisi nedir?

2006'dan beri Türkiye'de de detoks ve anti-aging konularında tedavilerine devam etmekte. Peki, Buğra Öktem kimdir? Dr. Buğra Öktem kaç yaşında, nereli? Buğra Öktem mesleği nedir? Buğra Öktem hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BUĞRA ÖKTEM KİMDİR?

Dr. M. Buğra Öktem - 1964 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini Özel Tarsus Amerikan Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam etti. 1990 yılında Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1992 – 2004 yılları arasında Antalya ve Marmaris'te turizm sektöründe doktor ve danışman olarak çalıştı. 1998 yılından itibaren Türkiye ve yurt dışında farklı ülkelerdeki farklı doğal tedavi yöntemlerini incelemeye başladı.

Bitkisel ilaçlar konusunda Almanya, Fransa ve Uzakdoğu'da incelemeler yaptı. 2002 - 2004 yılları arasında Ayurveda konusunda Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından en iyi kurumlardan biri olarak kabul edilen Gujarat Ayurved University'de eğitimler aldı. 2003 yılında Ulusal Ayurveda Kongresi'ne katıldı. 2004 yılında Kerala bölgesindeki Hindistan'ın en ünlü Özel Ayurveda Hastanesi'nde uygulamalar ve bitkisel ilaç üretimleri konusunda çalışmalar yaptı. 2006'dan beri Türkiye'de de detoks ve anti-aging konularında tedavilerine devam ediyor.