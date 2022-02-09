Buğday filmi nerede çekildi? Hangi şehirde, hangi ülkede çekildi? Buğday filmi yönetmeni kim, ne zaman çekilmiştir? Buğday konusu ve oyuncuları

Buğday filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yapımı 5 yıl süren ve özgün dili İngilizce olan Buğday'ın çekimleri ABD, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirilmiştir. Buğday hangi şehirde, hangi ülkede çekildi?Buğday filmi yönetmeni kim, ne zaman çekilmiştir? Buğday konusu ve oyuncuları kim?

BUĞDAY FİLMİ KONUSU

Yakın gelecekte geçen hikâyede, tohum genetiği uzmanı Profesör Erol Erin, etnik göçmenlerin yaşadığı manyetik duvarlarla korunan bir şehirde yaşamaktadır. Bilinmeyen nedenlerle, şehrin tarımsal plantasyonları genetik bir krizden etkilenir. Erol, kendisini istihdam eden kurum olan Novus Vita'nın merkezindeki bir toplantıda, genetik olarak modifiye edilmiş tohumları etkileyen krizler hakkında bir tez yazan genetikçi Cemil Akman'ı ismini duyar ve onu bulmak için yola çıkar. Erol'un bu yolculuğu bildiği her şeyi değiştirecek bir yolculuk olacaktır.

BUĞDAY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dünya galasını 23. Saraybosna Film Festivali'nde gerçekleştirmiştir. Filmin Türkiye galası ise 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nin ulusal uzun metraj yarışma bölümünde 29 Eylül 2017'de gerçekleştirilmiştir. Filmin Türkiye çekimleri Konya'da yapılmıştır.

Çekimleri ABD, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirilen filmin görüntü yönetmenliğini ise Star Wars Filminin görüntü yönetmeni Giles Nuttgens üstleniyor.

OYUNCULARI

Profesör Erol Erin; Genetik mühendisi olan Erol, manyetik duvarlar ile korunan bir şehirde yaşamaktadır. Tohum genetiği üzerine çalışmalar yapan Erol'u, Fransız asıllı Amerika'lı oyuncu Jean-Marc Barr canlandırmaktadır.

Cemil Akman; Genetik üzerine çalışmalara yürüten akademisyen. Filmde Cemil'i Bosna-Hersek doğumlu oyuncu Ermin Bravo canlandırmakta.

Andrei; Andrei'yi filmde, Rus oyuncu Grigoriy Dobrygin canlandırmaktadır.

Alice; Alice karakterini filmde, Rumen oyuncu Cristina Flutur canlandırmaktadır.

Haberler.com - Gündem