Büfede hırsızlığı ayak izi ele verdi, 3 şüpheli gözaltında
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Büfede hırsızlığı ayak izi ele verdi, 3 şüpheli gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Büfede hırsızlığı ayak izi ele verdi, 3 şüpheli gözaltında

Zonguldak'ta tekel bayine girerek 15 şişe çeşitli ebat ve markalarda içki, 25 karton çeşitli markalarda sigara çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından ayak izlerinden yakalandı.

Zonguldak'ta tekel bayine girerek 15 şişe çeşitli ebat ve markalarda içki, 25 karton çeşitli markalarda sigara çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından ayak izlerinden yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi Kırımsa Mahallesinde S.D. (44) isimli şahsın işletmekte olduğu tekel bayine iş yerine gece saatlerinde 3 kişi tarafından depo penceresinden girilerek 15 şişe çeşitli ebat ve markalarda içki, 25 karton çeşitli markalarda sigara ve yaklaşık 200 TL bozuk para çalındı. Meydana gelen olayla ilgili Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda iş yeri içerisinde ayakkabı izleri olduğu tespit edilmiş ve mukayese yapılabilmesi amacıyla ayakkabı izlerinin örnekleri alındı. Alınan ayak izi örnekleri ile diğer deliller üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri olarak tespit edilen T.T.(19), O.A.(19) ve Y.A.(17) isimli şahıslar ekipler tarafından yakalanarak çalınan malzemeler yapılan aramalarda ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - ZONGULDAK

Büfede hırsızlığı ayak izi ele verdi, 3 şüpheli gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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