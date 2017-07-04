Budapeşte'de Vişegrad Grubu Ülkeleri Liderleri Zirvesi - Budapeşte

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Libya'da oluşan durumdan Avrupa Birliği'nin (AB) de sorumlu olduğunu belirterek, "Libya, AB için de büyük ders. Çünkü orada oluşan durumda bizim de sorumluluğumuz var. Çünkü biz Batılılar, planımız olmadan söz konusu ülkenin yaşamına müdahale ettik." dedi.



Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) liderleri, Macaristan Başbakan Viktor Orban, Polonya Başbakanı Beata Szydlo, Çekya Başbakanı Bohuslav Sobotka ve Slovakya Başbakanı Robert Fico Budapeşte'de bir araya geldi. Toplantıya, Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de katıldı.



Orban, zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, görüşmelerde, terörizm, yasa dışı göç, Akdeniz'in güney bölgesinin istikrarı ve Mısır ile Orta Avrupa arasındaki ekonomik iş birliğinin durumu ve geliştirilmesi konusunun ele alındığını söyledi.



Görüşmelerde Libya krizinin de ele alındığını bildiren Orban, "Libya AB için de büyük ders. Çünkü orada oluşan durumda bizim de sorumluluğumuz var. Çünkü biz Batılılar planımız olmadan söz konusu ülkenin yaşamına müdahale ettik." şeklide konuştu.



Slovakya Başbakanı Robert Fico ise Mısır'ın, sığınmacıları kendi topraklarından geçip Avrupa'ya ulaşmasını engelleyerek Akdeniz bölgesinde önemli rol oynadığını söyledi.



Libya'daki durumun çözümünde Mısır'ın rol oynayabileceğine işaret eden Fico, Libya'daki olaylarda AB'nin de sorumluluğun olduğunu söyledi.



Çekya Başbakanı Bohuslav Sobotka konuşmasında, Libya'nın çökmesi sonrası ülkenin bugün Avrupa'ya ulaşmak isteyen yasa dışı göçmenler için geçiş bölgesi olduğunu, bu yüzden Libya'nın istikrarının hem V4 ülkeleri hem de Mısır'ın çıkarına olduğunu dile getirdi.



Polonya Başbakanı Beata Szydlo, insan kaçakçılığı ile mücadelenin hem V4 ülkeleri hem de Mısır'ın çıkarına olduğunun altını çizerek, yasa dışı göçün sebeplerinin sonlandırılması konusunda da iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi de V4 ülkelerinin AB'de ve dünyada önemli yere sahip olduğunu bu yüzden ülkesinin de V4 ile ortaklığını kuvvetlendirmesinin önemli olduğunu bildirdi.



Düzenlenen zirvenin tarafları birbirine yakınlaştırdığını ifade eden Sisi, zirvede sığınmacı krizinin yanı sıra Suriye, Irak ve Libya'daki durumun görüşüldüğünü kaydetti.