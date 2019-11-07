Budapeşte Belediye Başkanı'ndan 'Kürt bayraklı' Erdoğan protestosu
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yeni Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" olarak tanımlayarak kenti ziyaretini protesto ettiğini söyledi
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yeni Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" olarak tanımlayarak kenti ziyaretini protesto ettiğini söyledi.
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı kapsamında perşembe günü Budapeşte'ye resmi ziyarette bulunan Erdoğan, kentte protestolarla karşılandı. Euronews.com'da Görüntüle