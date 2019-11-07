Budapeşte Belediye Başkanı'ndan 'Kürt bayraklı' Erdoğan protestosu

Budapeşte Belediye Başkanı'ndan 'Kürt bayraklı' Erdoğan protestosu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yeni Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" olarak tanımlayarak kenti ziyaretini protesto ettiğini söyledi

07.11.2019 22:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:28
Budapeşte Belediye Başkanı'ndan 'Kürt bayraklı' Erdoğan protestosu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yeni Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" olarak tanımlayarak kenti ziyaretini protesto ettiğini söyledi.


Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı kapsamında perşembe günü Budapeşte'ye resmi ziyarette bulunan Erdoğan, kentte protestolarla karşılandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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