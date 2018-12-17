Budak'tan Köy Öğrencilere Yardım

Muş'un Korkut ilçesinde annesinin battaniyeden yaptığı çantayla okula giderken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan çocuğun da aralarında bulunduğu öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce çanta ve giyim yardımı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait internet sitesinden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Müdürü Caner Budak'ın, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde görmek için köy ziyaretlerinde bulunduğu belirtildi.

Budak'ın Çınarardı, Çakırlı, Doğular ve Mollababa ilkokullarını ziyaret ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Budak, köy okullarında görev yapan öğretmen ve bu okullarda okuyan öğrencilerin eğitim koşulları inceledi. Budak, öğrencilere ayakkabı, mont, çanta, giyecek, kırtasiye malzemeleri ve hediyeler götürdü. Budak, öğretmen ve öğrencilerin sorunları ve ihtiyaçlarını sordu. Okulların durumu hakkında idareci ve öğretmenlerden bilgi alan Budak, öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi."

Çınarardı köyünde bir öğrencinin, annesinin eski bir battaniyeden yaptığı çantayla okula giderken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kaynak: AA