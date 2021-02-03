Bücür filmi konusu nedir? Bücür filmi oyuncuları kimler?

Bücür filmi, Umut Kırca'nın 2018 yılında yönettiği komedi ve aile filmidir. Özellikle çocuk izleyicilerin çok beğendiği Bücür filmi, sinemadan sonra televizyonda da büyük ilgi görüyor.

BÜCÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bücür, annesini bulmaya çalışan genç bir delikanlının bu süreçte atıldığı maceraları konu ediniyor. Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Annesini hiç görmeyen ve onun kim olduğunu merak eden Umut, onuncu yaşına basmadan önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için internet ve teknolojiden yardım alan Umut üstün becerileri sayesinde annesinin izine rastlar. Annesi ile ilgili öğrendiklerinden sonra İstanbul'un yolunu tutan Umut burada bir tesadüf eseri Özge'ye rastlar. Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur. Genç delikanlı bir yandan annesini bulmaya çalışırken bir yandan da Özge ile peşlerine düşen adamlardan kurtulmaya çalışır.

BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berat Efe Parlar

Seren Şirince

Seçkin Özdemir

Taner Barlas

Durul Bazan

Hamdi Kahraman

Ali Rıza Tanyeli

Ümit Erdim

Dolunay Soysert