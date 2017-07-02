Bucasporlu İbrahim'e Kayserispor Kancası

BUCASPOR'un genç sol kanat oyuncusu İbrahim Şirin'in Süper Lig ekibi Kayserispor'un radarında olduğu bildirildi.



Altyapısından yetiştiği Bucaspor'da 2 sezondur A takımda forma giyen 20 yaşındaki futbolcu için Kayseri ekibinin menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ifade edildi. Transfer yasağını hatırlatan Bucaspor yönetiminin teklife ihtiyatlı yaklaşarak, "Ocak ayına kadar transfer yapamayacağız. Tüm oyuncularımıza ihtiyacımız var. Ancak daha sonra görüşebiliriz" mesajı gönderdiği öğrenildi. Bcaspor'la 2019'a kadar sözleşmesi bulunan İbrahim için iki kulüp arasında pazarlıkların devre arasına kalabileceği belirtildi.



İbrahim Şirin, geçen sezon 21 maçta forma giyerken, 1 kez rakip fileleri sarstı. Genç futbolcu, sezon sonunda alacakları için kulübe ihtarname gönderdi, ancak ödeme yapılmasıyla şikayetini geri çekti.



- İzmir