BUCAK'TA KAZA 2 YARALI - Haberler
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BUCAK'TA KAZA 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobilin şarampole devrildikten sonra ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

BURDUR (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobilin şarampole devrildikten sonra ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 0800 sıralarında Antalya- Burdur karayolunun Bucak ilçesine bağlı Susuz köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Ömer Çelikel (61) idaresindeki 07 AAE 719 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolden yuvarlandı. Kazada ters dönerek tarlaya kadar fırlayan otomobilde, sürücü Ömer Çelikel yara almadan kurtulurken, eşi Ümüşen Çelikel (58) ve kayınvalidesi Hanife Coşkun yaralandı.

Kazayı görenleri ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiyeden kurtarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan Hanife Coşkun'u Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları ilk müdahaleden sonra yaralılar Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bucak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

BUCAK'TA KAZA 2 YARALI

BUCAK'TA KAZA 2 YARALI

BUCAK'TA KAZA 2 YARALI

BUCAK'TA KAZA 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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