Bucak İtfaiyesi'nden alevlerin arasında kalan kaplumbağaya hayat suyu
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Bucak İtfaiyesi'nden alevlerin arasında kalan kaplumbağaya hayat suyu

Bucak İtfaiyesi'nden alevlerin arasında kalan kaplumbağaya hayat suyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bucak İtfaiyesi personeli, Manavgat'ta devam eden orman yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağaya elleri ile su içirdi.

Bucak İtfaiyesi personeli, Manavgat'ta devam eden orman yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağaya elleri ile su içirdi.

Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınları devam ederken Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri, Manavgat'ta alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı kurtararak, elleriyle su verdi.

Manavgat'ta sahada yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için yangın bölgesine geçen Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlerden kaçan bir kaplumbağayı fark etti. Alevlerin arasından kurtardığı kaplumbağayı itfaiye aracının yanına götüren ekipler, kaplumbağayı elleri ile su içirerek hayatta döndürdükten sonra güvenli bir bölgeden tekrar doğaya saldı. - BURDUR

Bucak İtfaiyesi'nden alevlerin arasında kalan kaplumbağaya hayat suyu
Bucak İtfaiyesi'nden alevlerin arasında kalan kaplumbağaya hayat suyu
Bucak İtfaiyesi'nden alevlerin arasında kalan kaplumbağaya hayat suyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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