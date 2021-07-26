Buca'nın mahalleleri sele teslim olmayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü'nün Buca'da devam eden yağmur suyu ayrıştırma projesini inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü'nün Buca'da devam eden yağmur suyu ayrıştırma projesini inceledi. Projenin 15 kilometrelik yağmur suyu hattı yapımını içeren birinci etabıyla birlikte aşırı yağışlarda taşan Kozağaç Deresi'nin de yatağının genişletildiğini belirten Başkan Tunç Soyer, "İzmir'in dört bir yanında çağdaş bir altyapı oluşturmak için seferberlik halinde çalışıyoruz. Bu dönem kent tarihinin en fazla yağmur suyu kanalı imalatı yapılan dönemi olarak tarihe geçecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in temiz körfez hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü, Buca'da önemli bir yatırıma devam ediyor. Aşırı yağışlı dönemlerde su baskınlarının önlenmesi ve İzmir Körfezi'nin temizlenme sürecinin hızlanmasını sağlayacak projeyi yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'dan bilgi aldı. Yapılan projeyle birlikte aşırı yağışlarda Buca'da baskınların yaşanmayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in dört bir yanında çağdaş bir altyapı oluşturmak için seferberlik halinde çalışıyoruz. Bu dönem kent tarihinin en fazla yağmur suyu kanalı imalatı yapılan dönemi olarak tarihe geçecek" dedi.

45, 5 milyon liraya mal olacak birinci etap proje sayesinde Akıncılar, Fırat, Kozağaç, Vali Rahmi Bey, Yenigün, Menderes, Dumlupınar, Çamlıkule, Adatepe, Kuruçeşme mahallelerinde 15 kilometrelik kanal imalatı ile aşırı yağışların neden olduğu baskınlar sona erecek. Ekip sayını 3 katına çıkararak imalatları da hızlandırdı.

Kozağaç deresinin kesiti genişletiliyor

Aşırı yağışlarda taşarak yaşamı olumsuz etkileyen Kozağaç deresinin yatağı da bu çalışmalar kapsamında genişletiliyor. Bu çalışma sırasında bölgedeki asırlık ağaçlar da korundu. İZSU Genel Müdürlüğü'nün Buca Belediyesi ile yaptığı işbirliği ile imar planında değişikliğe gidilerek, her biri en az yüzyıllık onlarca ağacın bölgede varlığını sürdürmesi sağlandı.

İZSU Genel Müdürlüğü Bornova Kazımdirik, Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu, Ergene ve Erzene Mahallelerinde 30 kilometre, Konak Gültepe, Murat, Atamer, Millet, Huzur, Anadolu, Zeybek, Çınartepe, Saygı, Mehmet Akif, Ferahlı, Boğaziçi, Yavuz Selim, 26 Ağustos, Ulubatlı mahallelerinde 17 kilometre olmak üzere toplamda 62 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatlarının yapımını sürdürüyor. İhale süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar 273 km yağmursuyu imalatına başlanmış olacak.

Kaynak: Habermetre