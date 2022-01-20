Buca'nın emekçileri soğuk havaya rağmen kenti köşe bucak temizliyor

İZMİR'in nüfus yoğunluğu açısından en büyük ilçesi Buca'da, daha temiz bir kent yaratmak için yapılan çalışmalar hızlandı.

Soğuk havaya aldırış etmeden köşe bucak temizlik yapan Buca Belediyesi, Başkan Erhan Kılıç'ın kurduğu 40 kişilik ekiple her gün bir mahallede konteyner dezenfeksiyonundan sokak yıkamaya, park ve bahçelerin bakımından ağaç budamaya kadar çok detaylı bir çalışma yürütüyor.

Kentin en soğuk günlerini yaşadığı bugünlerde Buca'da temizlik hizmetleri hız kesmeden sürüyor. Hemşehrilerine daha temiz ve düzenli bir çevre yaratmak için canla başla çalışan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurduğu 40 kişilik ekip, her gün bir mahallede kapsamlı hizmet veriyor.

PIRIL PIRIL BİR ÇEVRE

Rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak gerçekleştirilen hizmet kapsamında, belediye emekçileri park ve bahçelerde çim biçme, ağaç budama işlerinin yanı sıra oyuncakların bakımını yapıyor. Sokakları titizlikle süpüren ekip, araç filosundaki sokak yıkama ve süpürge araçlarıyla da ana ve ara arterlerin temizliğini yapıyor. Konteynerlerin boya ve bakımının yanı sıra dezenfeksiyonunu da yapan ekip, Bucalılara pırıl pırıl bir çevre bırakıyor.

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