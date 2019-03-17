Buca İlçesinde "Cumhur İttifakı" Afişlerine Zarar Verildi

İzmir'de, Cumhur İttifakı AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan'ın afişlerine zarar verilmesinin ardından gözaltına alınan ve şikayetçi olunmadığı için serbest bırakılan 3 kişinin İzmir Büyükşehir ve Konak Belediyesinde çalıştığı iddia edildi.

AK Parti Buca ilçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Buca ilçesinde geçen hafta belediye başkan adayı Mustafa Arslan'ın afişlerine yönelik saldırıların ardından çalışma başlatan polis ekiplerinin afişleri yırtan 3 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Afiş yırtma olayının Kaynaklar Mahallesinde başlamasından dolayı 3 kişi jandarma ekiplerine teslim edildiğinin kaydedildiği açıklamada, çok sayıda çıtalı afişi kıran şüphelilerden birisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğeri ikisinin de Konak Belediyesi çalışanı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Arslan'ın bu kişilerden işlerini kaybetme riski nedeniyle şikayetçi olmadığı, bu nedenle 3 kişinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA