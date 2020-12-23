Bu yöntem şeytanın aklına gelmez! Meyve suyu paketlerine gizlenen uyuşturucu maddeler ele geçirildi
İstanbul'dan Çanakkale'ye meyve suyu kutuları içerisine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde getiren Afganistan uyruklu şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube ekipleriyle birlikte Çanakkale'nin Lapseki ilçesine otobüsle gelen Afganistan uyruklu M.O.Q. şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi.
200 GRAM METAMFETAMİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda küçük meyve suyu kutularına gizlenmiş 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan M.O.Q. şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı