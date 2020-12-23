Bu yöntem şeytanın aklına gelmez! Meyve suyu paketlerine gizlenen uyuşturucu maddeler ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bu yöntem şeytanın aklına gelmez! Meyve suyu paketlerine gizlenen uyuşturucu maddeler ele geçirildi

23.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 23:02

İstanbul'dan Çanakkale'ye meyve suyu kutuları içerisine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde getiren Afganistan uyruklu şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube ekipleriyle birlikte Çanakkale'nin Lapseki ilçesine otobüsle gelen Afganistan uyruklu M.O.Q. şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi.

200 GRAM METAMFETAMİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda küçük meyve suyu kutularına gizlenmiş 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bu yöntem şeytanın aklına gelmez! Meyve suyu paketlerine gizlenen uyuşturucu maddeler ele geçirildi

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan M.O.Q. şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu yöntem şeytanın aklına gelmez! Meyve suyu paketlerine gizlenen uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hülya Avşar İrem Derici Burak Özçivit
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Enner Valencia Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu yöntem şeytanın aklına gelmez! Meyve suyu paketlerine gizlenen uyuşturucu maddeler ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 23:02:05. #1.15#
title