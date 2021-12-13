VAN (İHA) - Bu yıl 100 yavru Van kedisi dünyaya geldi

VAN - Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki son parti doğumlarla beraber yaklaşık 100 kedi dünyaya geldi.

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden sayılıyor. Van kedilerinin doğumları her mevsim senkronize bir şekilde devam ederken, son doğumlarda dünyaya gelen kediler de sütten ayrılmış oldu.

"Yüz civarında yavru elde ettik"

İHA muhabirine konuşan Van Kedi Villasında görevli Mehmet Atar Bayır, araştırma merkezi olarak her yıl kontrollü bir üretim elde ettiklerini belirtti. Bu yıl da pandemiden dolayı daha kontrollü bir çiftleşmeyle yavru elde etmeye çalıştıklarını ifade eden Bayır, "Ede edilen yavruların bir kısmını ücret karşılığında sahiplendirdik. Bu yıl yaklaşık yüz civarında yavru elde ettik. Yavruların büyüme aşaması ise sağlıklı bir şekilde gerçekleşti" dedi.

Pandemiden dolayı ziyaretçi sayısının önceki yıllara göre daha düşük geçtiğini dile getiren Bayır, son iki ay içinde vatandaşın eskisi gibi kedilerle temas ederek sevebildiğini kaydetti.