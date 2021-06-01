Bu yaz romantizm rüzgarı esecek
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Bu yaz romantizm rüzgarı esecek

Bu yaz romantizm rüzgarı esecek
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Arabesk ve trap müziği birleştiren Trabesk albümünde, Fatih Tekin seslendirdiği 'Aydan Güzel' ile duygusal tonu en yüksek şarkıya imza attı. Bu yazın en güçlü slowlarından olarak görülen şarkı Mustafa Ceceli'nin düzenlemesiyle adeta can yakıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Fatih Tekin, buğulu sesinin yanı sıra sosyal medyada büyük beğeni toplayan şarkının sözleriyle de müzikseverlerin kalbine dokunuyor. Şarkının hikayesini ve ruhunu yansıtan video klip ise Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde çekildi. Uzun yıllardır müzik sektöründe değerli çalışmalar yapan Fatih Tekin, tüm dijital platformlardan elde ettiği gelirleri ise yine sokak hayvanlarına bağışlayacağını açıkladı.

Corona virüsle mücadelemde, Aydan Güzel şarkısı bana güç verdi

DMC ve DARK'N DARK MUSIC etiketiyle yayımlanan şarkının hikayesi hakkında Fatih Tekin, "Geçtiğimiz Eylül ayında yakalandığım Kovid-19'dan dolayı yoğun bakımda çok zorlu bir yaşam mücadelesi verdim. Bu sırada telefonuma gelen 'Aydan Güzel' şarkısıyla yeniden güç buldum. Bir nefese muhtaç olduğum günlerde bu güzel duyguları karşılıksız ve çıkarsız gerçek aşıklara anlatmayı umut ediyordum. Devam eden günlerde Allah'a şükürler olsun ki vücudum virüs ile olan mücadelesinde başarılı oldu ve şarkımı sevenlerime ulaştırabildim. Bu şarkımı hastalığımda bana duaları ile destek olan tüm gönül dostlarına ve çıkarsız seven her gönüle armağan ediyorum" diye konuştu.

Bu yaz romantizm rüzgarı esecek

Kaynak: Snob Magazin

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