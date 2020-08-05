Bu virus pusuda bekliyor ve kalabalıklar endişe veriyor!
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Bu virus pusuda bekliyor ve kalabalıklar endişe veriyor!

Ipsos, Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması ile Türkiye'de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koyuyor.

Bu virus pusuda bekliyor ve kalabalıklar endişe veriyor!
05.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:33

Hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip ediyor.

Ipsos'un gerçekleştirdiği araştırmanın 16 dönem verilerinden hazırlanan çalışmada; "vatandaşlara ülkeler arası dayanışma mı, yoksa ülkenin kendi gücü mü salgınla mücadelede başarı getirir" sorusuna, her 4 kişiden 3'ü ancak ülkeler arasındaki dayanışma ile salgınla mücadelenin kazanılacağını ifade ediyor. Bu durumda salgınla mücadele ederken bireysel olarak sıkı tedbirler alınması ancak ki diğer vatandaşların da benzer şekilde tedbir alması durumunda anlamlı oluyor. Benzer şekilde bu virus dünya genelinde bir salgına yol açtığı için tek bir ülkenin başarı kazanması kısa vadede önemli iken, orta ve uzun vadede diğer ülkelerin de bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmesine ihtiyaç duyulduğu görülüyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PERFORMANSINA YÖNELİK TOPLUMSAL ONAY DÜZEYİ ÇOK YÜKSEK…

Ipsos, Mart sonundan bu yana her dönem vatandaşlardan çeşitli kurum ve kişilerin salgınla mücadeledeki performansını değerlendirmelerini istedi. Belirtilen görüşlerde; tüm kurum ve kişiler arasında sağlık çalışanları genel kamuoyu nezdinde birinci sırada olduğu görüldü. Sağlık çalışanlarının performansı tüm dönemlerde %90'ın üzerinde bir onay düzeyine sahip… Salgınla mücadelede en ön cephede yer alan bu meslek grubu aslında virüsün bulaşması konusunda çok büyük risk altındalar. Sadece kendileri için değil aileleri ve yakınları için de endişe duyuyorlar.Ipsos'un araştırmasından elde edilen bu veriler; tüm zorluklara rağmen sağlık çalışanlarının ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ve bu çabanın toplum tarafından görüldüğünü göstermesi açısından oldukça önemli.

VİRÜS UZAKLARDA DEĞİL.

Virüsün ülkemizde ilk kez görülmesinden bu yana yaklaşık 5 ay geçti. 230binin üzerinde kişiye bugüne kadar koronavirüs pozitif teşhisi konuldu. Ipsos tarafından vatandaşlara çevrelerinden birine virüs teşhisi konulup konulmadığı sorusu sorulduğunda her 10 kişiden 3'ü evet cevabı veriyor.

Resmin diğer tarafına bakıldığında, %70'in çevresinde virüs teşhisi konulmuş kimse yok. Toplumun bu kesimi, virüsün etkilerini daha çok medya üzerinden takip ediyor. Bu nedenle medyada ve ilgili kurumların açıklamalarında sadece günlük vaka ve ölüm sayılarının değil aynı zamanda insan hikayelerinin paylaşılması da riskin büyüklüğünü topluma hatırlatabilir ve yaz döneminde bireysel tedbirlerin gevşetilmesi engellenebilir..

KALABALIKLAR HALA ENDİŞE VERİYOR

Salgın nedeniyle bu Bayram, geçmişte yaşanan hatırımızda kalan eski bildiğimiz bayramlar gibi geçmiyor. Ipsos'un Bayram öncesi gerçekleştirdiği araştırmada, toplumun yarısı bu bayramda salgın nedeniyle yakınlarıyla bayramlaşma veya tatile gitme gibi planları olmadığını ifade etmiş bulunmakta. Bayramlaşmayı düşünenler ise daha çok yakın aile üyeleriyle sınırlı kalma eğilimi içinde olduğu görülüyor…

Vatandaşların çeşitli konulara ilişkin endişe düzeylerini sorulduğunda ise kalabalık ortamlarda bulunmanın büyük çoğunluk için halen endişe verici olduğunu ortaya çıkıyor. Bu durumun bayram planlarına yansıdığını söylemek de mümkün. Diğer bir endişe konusu ise aile veya yakın çevrenin kişisel tedbirlere yeteri kadar özen göstermemesi diye ifade ediliyor. Her 4 kişiden 3'ü bu konuda endişe taşıdığını belirtiyor.

Kaynak: Bültenler

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