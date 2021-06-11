'Bu Takım Bu Maçı Alır' anketi hediye kazandırıyor
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'Bu Takım Bu Maçı Alır' anketi hediye kazandırıyor

'Bu Takım Bu Maçı Alır' anketi hediye kazandırıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erkek giyim sektörünün markası olan Altınyıldız Classics'in 'Şıklığı Cebine İndir' sloganıyla hayata geçirdiği uygulaması 'Bu Takım Bu Maçı Alır' dijital anketi ile hediye kazandırdığı açıklandı.

Erkek giyim sektörünün markası olan Altınyıldız Classics'in 'Şıklığı Cebine İndir' sloganıyla hayata geçirdiği uygulaması 'Bu Takım Bu Maçı Alır' dijital anketi ile hediye kazandırdığı açıklandı.

Uygulama ile Avrupa Şampiyonası'nda günün kazanan takımını tahmin edenlerin, Altınyıldız Classics'ten hediye çekinden gömleğe, tişörtten pantolona kadar sürpriz hediye kazandığı belirtildi. Turnuva sonunda tüm maçları doğru tahmin eden kişilerin hediyesinin ise sürpriz olduğu vurgulandı.

"GÜNÜN KAZANANLARINI TAHMİN ET"

Finale kadar yükselenlere daha çok hediye kazandırdığı belirtilen uygulama deneyimini yaşamak için yapılması gereken şeyin Altınyıldız Classics mobil uygulamasını indirmek ve uygulama üzerinden günün kazananlarını tahmin etmek olduğu söylendi.

Altınyıldız Classics, mobil uygulaması ile istenilen zamanda istediğiniz yerde sezon trendlerine ulaşılabileceğini ifade etti. Farklı ödeme seçeneklerinden faydalanılabileceğini ifade eden Altınyıldız Classics, hızlı ve güvenli alışveriş deneyimi yaşarken uygulamanın özel fırsatlardan yararlanılabilir açıklamasında bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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