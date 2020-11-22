'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu
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'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu

22.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:40

ATV'de ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışmaya katılan 19 yaşındaki Yağmur Akar, kendisine yöneltilen sorulardan birinde zorlanınca sosyal medyanın gündemine oturdu.Yarışmacı 'İkiye tam bölünemeyen sayının' hangisi olduğunu bilebilmek için önce ablasını aradı, ardından seyirci jokerini kullandı.

Diyarbakır'da yaşayan 19 yaşındaki Yağmur Akar, 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya katıldı.

İKİYE TAM BÖLÜNEMEYEN SAYIYI ÖĞRENMEK İSTEDİ

Gelen sorulardan biri olan ''Bana ikiye tam bölünemeyen bir sayı söyle' diyen arkadaşınıza hangisini söylerseniz, istediği şeyi yapmış olursunuz?" ifadesine önce telefonla joker hakkını kullanmak isteyen yarışmacı, Sunucu İmirzalıoğlu'ndan ablasını aramasını istedi.

'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için iki jokerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu

SEYİRCİ JOKERİNİ DE KULLANDI

Önce telefonla ablasını arayan Yağmur adlı yarışmacı, zamanı dolduğu için ablasından beklediği yanıtı alamadı. Daha sonra seyirci joker hakkını kullanan Yağmur, seyircilerin, "Doksan yedi" yanıtından sonra soruyu doğru yanıtlayabildi.

Yarışmacının bu soruyu bilememesi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu
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