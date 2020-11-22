'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu

ATV'de ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışmaya katılan 19 yaşındaki Yağmur Akar, kendisine yöneltilen sorulardan birinde zorlanınca sosyal medyanın gündemine oturdu.Yarışmacı 'İkiye tam bölünemeyen sayının' hangisi olduğunu bilebilmek için önce ablasını aradı, ardından seyirci jokerini kullandı.