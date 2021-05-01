Bu sistemle online derslerde katılım ölçülebiliyor

Bu sistemle online derslerde katılım ölçülebiliyor Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin: "Ders dinleme ve katılım oranlarının arttığını gözlemliyoruz" Korona virüs nedeniyle okullarda uzaktan öğretime geçilirken, Çağfen Koleji kurduğu yeni sistemle öğrencilerin derse katılma ve...

Bu sistemle online derslerde katılım ölçülebiliyor

Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin:

"Ders dinleme ve katılım oranlarının arttığını gözlemliyoruz"

ESKİŞEHİR - Korona virüs nedeniyle okullarda uzaktan öğretime geçilirken, Çağfen Koleji kurduğu yeni sistemle öğrencilerin derse katılma ve derste etkin olarak yer alma durumlarını takip ediyor.

Covid-19 salgını nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan yapılmaya devam ediyor. İnternet üzerinden tele konferans uygulamaları ya da okulların geliştirdiği programlarla derslere katılan öğrenciler, sınavlarına dijital ortamda hazırlanıyor. Bilgisayar başında uzun süre geçirmek öğrencilerin dikkatinin dağılmasına ve derslere aktif katılmada sorun yaşamalarına sebep olabiliyor. Online ders ve mola süreleri öğrencilerin dikkatini kazanmada önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, online derslere düşük katılım okulların en büyük sorunlarından biri haline gelebiliyor. Çağfen Koleji geliştirdiği yeni sistemle öğrencilerin derse katılımını ve derste ne kadar aktif olarak yer aldığını tespit edebiliyor. Sistemde öğretmenler tüm dersleri tek tek izleyerek öğrencilerle ilgili notlar alıyor. Dersle ilgili sorun yaşayan öğrenciler sistem üzerinden belirlenerek rehber öğretmenlerle iletişime geçiriliyor. Sistem sayesinde velilerin de öğrencinin durumundan anbean haberi oluyor.

"Ders dinleme ve katılım oranlarının arttığını gözlemliyoruz"

Sistem sayesinde hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin motivasyon kazandığının altını çizen Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, "Uzaktan eğitimdeki en önemli kavramlardan birisi verimliliğin ölçülmesi. Uzaktan eğitim sürecinde derslerin nasıl işlendiği veya öğrencilerin bu derslere ne kadar dahil olduğunun takibi çok düşük seviyede. Şu anda en çok önem verdiğimiz konu hocalarımızın dersleri her gün tek tek takip ediyorlar. Hangi öğrenci derste aktif olarak yer alıyor, ne kadar söz alıyor ve öğretmen dersi ne kadar etkileşimli işliyor bunları raporluyoruz. Bu hem öğretmeni teşvik ediyor hem de öğrencinin dersteki davranışları daha olumlu bir yöne doğru gidiyor. Ders dinleme ve katılım oranlarının arttığını gözlemliyoruz. Derse katılmayan ya da aktif olmayan öğrencilerle rehber arkadaşlarımız iletişim kuruyor ve bunun sebeplerini soruyor, süreci yönetiyor" diye konuştu.

"Öğrencilerimizin katılımları gayet iyi durumda"

Öğrencilerin derslere online olarak ulaşmada bir sorun yaşamadıklarını dile getiren Çağfen Koleji Müdürü Celal Songur, ders ve mola süreleri hakkında bilgiler verdi. Derslerin kayıt alındığını ve katılamayan öğrencilerin daha sonra izleyebildiğini söyleyen Songur, "Okulumuzda akademik, yabancı dil, beceri dersleri ve etütler online olarak yapılıyor. Dersler 09.00-16.40 saatleri arasında devam ediyor. Derslerin süresi 40 dakika ve 20 dakika da teneffüs süresi var. Öğrencilerimizin katılımları da gayet iyi durumda. Öğrenciler canlı derslere rahatlıkla katılım sağlayabiliyorlar ve ayrıca derse girmeyen öğrencilerimiz de kayıt alınıyor. Bu derse devam etmeyen öğrencilerimizin ebeveynlerine bilgi veriliyor. Veliler de böylece çocuklarının derse katılıp katılmadığını anında görebilmekteler. Dersler de kayıt altına alındığı için öğrenciler katılamadıkları dersleri sonradan izleyebilmekteler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH GÜÇLÜ