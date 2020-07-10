- Bu sergide hayatlarından umudu kestikleri yakınlarını arıyorlar - Suriye'de rejim cezaevlerinde... - Bu sergide hayatlarından umudu kestikleri yakınlarını arıyorlar - Suriye'de rejim cezaevlerinde sistematik bir şekilde işkenceyle öldürülen binlerce kişinin fotoğrafı İdlib'in Sarmada kentinde bulunan Kuzey Üniversitesinde sergilendi Suriye'deki rejim cezaevlerinde sistematik bir...

- Bu sergide hayatlarından umudu kestikleri yakınlarını arıyorlar

- Suriye'de rejim cezaevlerinde sistematik bir şekilde işkenceyle öldürülen binlerce kişinin fotoğrafı İdlib'in Sarmada kentinde bulunan Kuzey Üniversitesinde sergilendi

İDLİB - Suriye'deki rejim cezaevlerinde sistematik bir şekilde işkenceyle öldürülen binlerce kişinin fotoğrafı İdlib'in Sarmada kentinde bulunan Kuzey Üniversitesinde sergilendi. Sergi bir hafta süresince halka açık kalacak ve 100 binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Suriyeli aileler de söz konusu fotoğraflara bakarak hayatlarından umudu kestikleri yakınlarını arıyor.

2014 yılında yayınlanan "Sezar" kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar, Esad rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.

İdlib Kuzey Üniversitesi-Öğretim Görevlisi Muhammed El Nuri, "Tabii ki yıllar önce 'Sezar' kod adlı askeri polisin çektiği gizli fotoğrafları dünyaya servis etmesiyle dünya zalim rejimin gerçek yüzünü öğrenmiş oldu, tabi ki 2015 yılında ABD'de konuyla ilgili bir yasa tasarısı kabul edildi. Bu kanunla rejimin yaptığı her hareketini izleme (takip) etme imkanı sağlıyor. Bu kanun Amerika Birleşik Devletlerinde dahili bir kanun, bu kanun Birleşmiş Milletlere muhalif bir kanun BM'nin bu kanuna ihtiyacı var, bu kanundan istifade etmesi lazım, hiçbir güç bu zulmü, bu vahşeti görmezden gelemez" dedi.

Sergideki amaçlarının zalim rejimin gerçek yüzünü ve işlediği bu insanlık dışı suçunu dünyaya haykırmak olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hasan Kıt, "Sergi amaçlarından birininse yüz binlerce ailelerinin kayıp yakınlarını arayan ailelere bu fotoğraflarla buluşturmak, bu tür faaliyetlerimiz rejimin kontrolün dışında özgürce yaşayan bölgelerde devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA