Bu sera hem öğretiyor, hem de ata tohumu çoğaltıyor
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Bu sera hem öğretiyor, hem de ata tohumu çoğaltıyor

İhlas Haber Ajansı / Nevzat Yücel - Haberler | Güncel

Bu sera hem öğretiyor, hem de ata tohumu çoğaltıyor Sivas'ın Suşehri ilçesinde 420 bin Liraya mal edilen uygulama serasında meyveden sebzeye birçok fide yetiştirilirken ata tohumu çoğaltma çalışmaları da yapılıyor Sivas'ın Suşehri ilçesinde 420 bin Liraya mal edilen uygulama serasında...

Bu sera hem öğretiyor, hem de ata tohumu çoğaltıyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 420 bin Liraya mal edilen uygulama serasında meyveden sebzeye birçok fide yetiştirilirken ata tohumu çoğaltma çalışmaları da yapılıyor

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 420 bin Liraya mal edilen uygulama serasında meyveden sebzeye birçok fide yetiştirilirken ata tohumu çoğaltma çalışmaları da yapılıyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 190 dönümlük arazide tarımsal uygulama çalışmaları sürüyor. Alan içerisinde kurulan seralarda biber, çilek, kavun, karpuz gibi pek çok meyve ve sebze fidesi yetiştiriliyor. Tarımın öğretilmesi amacıyla kurulan seralara, öğrenciler pandemi dolayısıyla zaman zaman gelebiliyor. Öte yandan ilçede ata tohumunun yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarda yapılıyor. Öğrenciler ve öğretmenler çeşitli köylerden buldukları ata tohumlarını kurulan seralarda çoğaltıyor. 420 bin Türk Lirasına mal edilen seralarda çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

100 bin fide yetiştirildi

Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Doğruyol, serada 100 bin fide yetiştirildiğini belirterek, "Şuanda Tarım Lisesinin uygulama arazisinde bulunuyoruz. Burası 190 dönüm arazi. Burada bir adet sera, bir adet tünel ve ayrıca sebzelik, çileklik, lavanta alanları mevcut. Şuanda fidelik alanımızdayız. Burada şuanda 100 bin fidemiz var. Kavun, karpuz, salatalık, çilek, domates gibi. Tabi bunlarında çeşitleri var. 100 bin tane fide üretimimiz oldu. Bunların her aşamasında öğrenciler çalıştı. Öğrenciler mücadele etti. Tabi şuanda pandemi dönemi olmasına rağmen yine gelen öğrencilerimiz var. Burada işi öğrenecekler. Modern tarımı ilçemize yaymaya amaç edineceklerdir. Ürün olarak bizim ürünümüz, insanlarda tercih ediyor. Çünkü biz burada kar amacı gütmüyoruz. Önemli olan öğrencilerimizin öğrenmesi, eğitiminin yapılması, hala ucuz ürünlerin ulaştırılması. O yüzden rağbet fazlasıyla oluyor" dedi.

Ata tohumu çoğaltma çalışmaları yapılıyor

Doğruyol, ata tohumu çoğaltma çalışması yaptıklarını söyleyerek, "Geçen yıl 200 ton sebze ürettik. Bunu da tabi ki pazarlayabildik. Bu yıl üretim bandımızı değiştirdik. 1 dönüm çilek yaptık, 1 buçuk dönüm lavanta yaptık. 8 dönüm kirazımız var. Sarımsağımız var, melisamız var, kırmızı patates ekimimiz oldu. Kapya biberimiz var. Bunların satışı olacaktır. Bunlardan da yaklaşık 20 tona yakın ürün elde ederiz diye düşünüyorum. İlçemizde bir ata tohumu bankasının olmadı gerektiğine inandık. GDO'lu ürünlerle insanlarımız muhatap oluyor. Yiyorlar ve hasta oluyorlar. Bunun önlenmesi için ata tohumunu yaygınlaştırmayı hedefledik. Köylerden özellikle eski dönemlerden beri kullandıkları tohumları aldık. Bunları çoğaltıyoruz. Geçen sene çok az tohumumuz vardı. Şimdi çoğalttık bir seralık domatesimiz oldu. Bu domatesin tohumunu çoğaltıp halka dağıtacağız. Bu seramız 420 bin liraya mal oldu. Bu seramızın asıl amacı uygulama serası. Burada öğrencilerimiz viyoleye tohumları atıyorlar. Sonra fidelerini yetiştiriyoruz. Yetiştirilen fideler yan tarafta uygulama alanına geçiyor. Uygulama alanında bunları yetiştiriyoruz ve meyvesini topluyoruz " şeklinde konuştu.

Bu sera hem öğretiyor, hem de ata tohumu çoğaltıyor
Bu sera hem öğretiyor, hem de ata tohumu çoğaltıyor
Bu sera hem öğretiyor, hem de ata tohumu çoğaltıyor
Bu sera hem öğretiyor, hem de ata tohumu çoğaltıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nevzat Yücel

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