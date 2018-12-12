"Bu Şarkılar İçin 1 Yıla Aşkın Stüdyo Ve Evim Arasında Mekik Dokudum"

Ömer Salman, ilk albüm çalışması "Aşkı Iskalarsan Kendini Vurursun'' ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Ünlü oyuncuların destek verdiği klibiyle de dikkat çeken Ömer Salman'ın en büyük destekçisi ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık..

İlk albüm çalışması "Aşkı Iskalarsan Kendini Vurursun"u Pervasız Müzik etiketi ile müzik severlerle buluşturan genç yorumcu, müzik severlerin gönlünde taht kurmayı hedeflediğini söylüyor: "Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği birebir yaşanmış hikayelerden bir araya gelmiş bu 10 şarkı için, bir nevi dinleyiciyle dertleşeceğimizi düşünüyorum. Bu şarkılar için 1 yıla aşkın süredir stüdyo ve evim arasında mekik dokudum. Şimdi albüm çıktı, yaşadığım heyecan ve mutluluğu kelimelerle tarif edemiyorum" diyor.

KLİPTE DE OYUNCULUĞUNU KONUŞTURDU…

Ömer Salman'ın ilk klip çalışması ise albüm ile aynı ismi taşıyan "Aşkı Iskalarsan Kendini Vurursun'' için gerçekleştirildi. Çekimleri Şevket Çoruh'un sahibi olduğu Kadıköy Baba Sahne'de gerçekleşen klipte genç sanatçıya yaklaşık 47 kişilik bir ekip eşlik etti. "Genç bir starın sahne dünyasına girişi" temalı klibin yönetmenliğini ise aynı zamanda Pervasız Müzik'in de ortağı olan sevilen oyuncu ve sunucu İlker Ayrık üstlendi.