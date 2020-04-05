Bu pazarlarda koronavirüs önlemlerini hiçe sayan sayana KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında, pazarcıların da alıcıların da maske takması, tezgahların aralıklı kurulması ve güvenli mesafeye uyulması gerekiyor.

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında, pazarcıların da alıcıların da maske takması, tezgahların aralıklı kurulması ve güvenli mesafeye uyulması gerekiyor. Ancak Küçükçekmece Cennet Mahallesi ile Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki pazarlara bu kuralları hiçe sayan sayana. Bunların yanı sıra yasaklanmasına rağmen bazı tezgahlarda ürünler seçilerek alınıyor.

KAMERAYI GÖRÜNCE KİRLİ MASKEYİ YÜZÜNE TAKTI

Maskesiz, eldivensiz bir pazarcı Suat Sakak, bunları neden kullanmadığının sorulması üzerine, "Eldiven hemen geliyor, maske hemen geliyor" dedi. Sakak eskimiş kirli maskesini takarak, "Maskeyi dün akşam aldım, sebze meyve sattığımız için illaki kirleniyor" diye konuştu.

Bir diğer pazarcı Emre Sakak da "Zabıta maske takmayana 3 bin lira ceza kesiyor. Dağıtacaksın, o zaman. Takmazsa ceza yazmakta haklısın. Maske soruyoruz, 50 lira. Bir maske 50 lira olur mu? 50 liraya kadar fiyat çıkarmışlar" dedi.Pazarcı Furkan Abdurramazan ise 'Maskeniz nerede?" nerede sorusuna, "Rahatsız olduğum için takmıyorum. Müşteriler de sormuyor, kimsenin umurunda değil" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki pazarda, diğer tezgahlardan ayrı duran pazarcının eldiveni ve maskesi ile bütün ürünlerini tek tek paketlemesi dikkati çekti. Yine aynı pazarda sokağa çıkma yasağına rağmen mantar satan küçük yaştaki çocuğa aldırış eden olmadı.MASKESİZ PAZARCIDAN ALIŞVERİŞ YAPIYORLARPazar alışverişine çıkanlar da maskesiz satıcılardan alışveriş yapmaya devam ediyor. Müşteriler, sadece "Herkes kullansa daha iyi olur" demekle yetiniyor. Maskesiz pazarcıdan alışveriş yapan Soner Erkul, "Eminim onlar da dikkate almaya çalışıyorlardır ama iş koşullarının zorluğundan muhtemelen, hepimizin dikkat etmesi lazım" şeklinde konuştu.

Aynur Hasanov, "Biz pazar çıktığımız zaman eldiven de, maskede takıyoruz. Herkes kullansa iyi olur, biz kullanıyoruz" dedi. Yüksek Akarsu ise "Bence herkes uysa daha iyi olur. Ben de sıkıntı çekiyorum ama herkes uysa daha iyi. Çocuklarım var, kendimi ve onları korumak için kullanıyorum" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA