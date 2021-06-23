Bu Pazar yasak var mı, yok mu? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü yasakları kaldırıldı mı?

Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar nelerdir merak edildi. Alınan kararlardan birisi de Pazar günü yasakları ile ilgili oldu. Peki, Pazar günü yasakları kaldırıldı mı? Bu Pazar yasak var mı? Bu Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Haziran Pazar 2021 tarihinde sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Ayrıntılar haberimizde...