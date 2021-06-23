Bu Pazar yasak var mı, yok mu? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü yasakları kaldırıldı mı?
Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar nelerdir merak edildi. Alınan kararlardan birisi de Pazar günü yasakları ile ilgili oldu. Peki, Pazar günü yasakları kaldırıldı mı? Bu Pazar yasak var mı? Bu Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Haziran Pazar 2021 tarihinde sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Ayrıntılar haberimizde...
Bu pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar yasak mı, sokağa çıkılabilir mi? Sokağa çıkma yasakları 4 Temmuz Pazar mı sona erecek? Hangi pazar günü yasaklar devam edecek? gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık. Haberimizden önümüzdeki pazar günü yasak var mı yok mu sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu cevap buldu. Pazar günleri uzun bir zaman dilimini kapsayan sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği ve hafta içi uygulanan yasak saatlerinin değişip değişmeyeceği son gerçekleşen kabine toplantısından bu yana merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edildi.
KALDIRILAN TEDBİRLER NELERDİR?
- - 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.
- - Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.
- - Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.
- - Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
BU PAZAR YASAK VAR MI? 27 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?
Alınan kararlara göre 1 Temmuz tarihinden itibaren sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtilmişti. Buna göre önümüzdeki Pazar günü Haziran ayında yer aldığı için yasaklar devam edecek. Fakat öbür hafta Pazar günü ise yani 4 Temmuz Pazar yasaklar kalkmış olacaktır.
27 Haziran Pazar yasak var mı : Evet Haziran ayında sokağa çıkma yasağıdevam edecek.
4 Temmuz Pazar yasak var mı : Hayır. 1 Temmuz'dan sonra sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
"1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor"
"Salgın döneminde işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımızı kısa çalışma ödeneğinden pek çok destekle destekledik. Turizmcilere verdiğimiz KDV desteğini de 1 ay daha uzatıyoruz. Bu konuda oldukça iyi bir yere geldik. Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24. 00'e çekiyoruz. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır."