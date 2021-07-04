Bu Parkta Engel Yok: "Engelsiz Yaşam Parkı"

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin "Engelsiz Yaşam Parkı", Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi'nde hizmete girdi.

browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin "Engelsiz Yaşam Parkı", Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi'nde hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılışını yaptığı parkta 165 özel birey parkurlardan dans evine kadar birçok olanaktan ücretsiz faydalanmaya başladı. Merkezin en önemli hizmetlerinden birini de otizmin başlangıç tanısı olan 'Uyaran Eksikliği'ni önlemek amacıyla hayata geçirilen ve Türkiye'de belediyeler arasında ilk olan 'Gelişimsel Oyun Grubu' projesi oluşturuyor. Özel gereksinimli çocuklar, havanın iyice ısınmasıyla birlikte parktaki havuzda hem serinliyor hem de spor yapıyor.

"4 merkez ilçemizden rahatlıkla ulaşılabilecek bir yer"

Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışını yapan Başkan Seçer, "Burası 4 bin 250 metrekare. Mevki olarak da 4 merkez ilçemizden rahatlıkla ulaşılabilecek bir yer. Özel bireylerimiz sosyal aktivite alanlarının geniş olması sebebiyle de çok rahat, çok güvenli bir şekilde burada vakit geçirme imkanına sahip olacaklar" diyerek, park için 46 öğrencinin müracaatta bulunduğunu açıklamıştı.

Atölyeler, oyun odaları ve dans evi…

165 özel birey Engelsiz Yaşam Parkı'ndaki olanaklardan faydalanmaya başladı. Geniş bir alana yayılan parkın kapalı kısımlarında 'görüşme odası', 'atölye' ve 'oyun odası' yer aldı. Hemen yan tarafındaki yarı kapalı alana ise bir 'dans evi' kuruldu. Özel bireylerin fitness ve dans aktivitelerine katılabileceği dans evi ayrıca profesyonel spor ekipmanlarıyla da donatıldı.

Survivor parkuru, bocce sahası ve havuz…

Parkın açık alanında özel bireylerin rahatça kullanabileceği üstü açılıp kapanabilen 'yüzme havuzu' yaza hazır bir hale getirildi. Açık alanda ayrıca 'bocce sahaları', 'survivor parkuru', 'çocuk oyun grupları' ve 'masa tenisi alanı' yer aldı. Geniş bir yeşil alana sahip parkta ebeveynler için de dinlenme alanları ve kamelyalar oluşturuldu.

Göçtü: "Pandemi döneminde 0-6 yaş gruplarının çoğunda uyaran eksikliği tanısı oluştu"

Uzman Psikolog Gizem Göçtü, Türkiye'de belediyeler arasında ilk olan Gelişimsel Oyun Grubu Proje oluşturucusu olarak neden buna ihtiyaç duyduklarını anlattı. Göçtü, "Pandemi döneminde küçük yaş grupları 0-6 yaş grupları gerçekten çok darbe aldı çünkü uyaran ihtiyaçlarının olduğu, tam sosyalleşmeleri gereken, temas etmeleri gereken bir sürede biz çocukları evlere kapattık. O yüzden de çoğunda Uyaran Eksikliği tanısı oluştu" dedi. Uyaran Eksikliği'nin nedenlerini anlatan Göçtü, "Uyaran eksikliği tanısı aslında otizm başlangıcı dediğimiz sosyal iletişim eksikliği, dil konuşma geriliği ya da kimse yokmuş gibi kimseyi duymuyormuş gibi davranma şekli, temastan rahatsız olma, dokunsal hassasiyetleri olma gibi dediğimiz şeyler" diye konuştu.

"Asıl hedefimiz onların ilerlemesini sağlamak"

Çocuklara ve ailelere testler uyguladıklarını söyleyen Göçtü, "Baktık ki bu yıl tanılar yoğunlaşıyor biz de o zaman normal gelişim gösteren iki çocukla uyaran eksikliği gösteren çocuğumuzu bir araya getirerek 3 ay boyunca haftada iki şeklinde Gelişimsel Oyun Grubu'na dahil edip gelişim süreçlerini takip edelim dedik. Başlarken mutlaka psikologlarımız ve uzmanlarımız tarafından Ankara Gelişim Envanteri ve Denver Testi yapılıyor. Ailelerle görüşmeler yapılıyor, aile eğitimleri seminerleri veriliyor ve 3 ayın sonunda tekrar aynı testleri yaparak çocukların gelişim takibini güncelliyoruz. Onların ilerlemesini sağlıyoruz asıl hedefimiz bu" dedi. Göçtü, söz konusu oyun grubunu ilk kez Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığını belirterek, "Bu dışarı oyun gruplarında yapılan bir şey ama Türkiye'de de belediye kapsamında böyle bir Gelişimsel Araştırma Oyun Grubu ilk kez biz yapıyoruz. Gayet de keyifli. Velilerimizden de geri dönüşleri de çok güzel alıyoruz" diye konuştu.

Tokgöz: "Oyun becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Uzman Psikolog Merve Tokgöz de çocukları kaynaştırmaya yönelik gerçekleştirdikleri aktiviteleri anlattı. Gelişimsel Oyun Grupları ile yaptıkları çalışmaları anlatan Tokgöz, "Gelişimsel Oyun Grupları kurduk. Saat 10. 00, 11. 00 ve 14. 00'te olmak üzere 3 seansımız var. Bazen 4 grubumuz da olabiliyor. En fazla çocuk gelişimi öğrencisi kapasitemiz 27. İlk 3 aydaki gelişim seviyelerine göre çocuklara oyun grubu kuruyoruz ve oyun becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu oyun becerilerinde ince motor, kaba motor, dil gelişimi ve sosyal uyum becerileri mevcut" diye konuştu.

"Amacımız öğrencilerimizin beden ve zihin gelişimine katkı sağlamak"

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Yüzme Antrenörü Büşra Endez, parktaki spor alanında yürüttükleri çalışmaları anlattı. Endez, "Masa tenisimiz mevcut, bocce, yüzme havuzu, survivor parkurumuz, kondisyon antrenmanlarımız, fitness ve dans atölyemiz mevcut. Bir yaş grubu sınırlamamız yok. 6 yaş ve üzeri bireylerimizin hepsine hizmet veriyoruz. Bir engel grubu sınırlamamız da yok. Temel amacımız öğrencilerimizin beden ve zihin gelişimine katkı sağlamak, sinir-kas-eklem koordinasyonunu geliştirmek, yaşam boyu spor hakkında hem velileri hem öğrencilerimizi bilinçlendirmek. Aynı zamanda burada bir takım ruhu içerisinde çocukları belirli kurallara tabi tutarak onlara sorumluluk bilinci yüklemek. Kayıtlarımız tüm branşlarda hala devam ediyor. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

"Amacımız çocukların toplumsal gelişimlerini sağlamak" El Sanatları Öğretmeni Duygu Tuncay Akburak, atölyede yaptıkları ahşap boyama çalışmalarından bahsederek, "16 yaş ve üzeri öğrencilerle çalışıyoruz. Hafta içi 5 gün geliyoruz. Buradaki amacımız çocukların toplumsal gelişimlerini sağlamak, mesleki anlamda bilgi ve becerilerini artırıp geliştirmek ve sosyal çevrelerini artırmak. Burada yapılan ürünler sergileniyor, sergilendikten sonra satışa da sunuluyor. Gelirleri de öğrencilere veriliyor" diye konuştu.

Hem serinlediler hem eğlendiler Havuzda bir araya gelen özel çocuklardan Veli Erciyas, beden eğitimi, bocce, halk dansları gibi birçok derse katıldığını ve günlerinin dolu dolu geçtiğini ifade ederek, "Havuz etkinliği çok güzel. Hepimiz yüzme öğreniyoruz. Hem yüzüyoruz hem eğleniyoruz bir de spor yapıyoruz" dedi.

Engelsiz Yaşam Parkı'nın etkinliklerini sevgi dolu ifadelerle dile getiren Mehmet Özkartal, "Yüzmeyi çok seviyorum. Beden eğitimini çok seviyorum. Dansı çok seviyorum. Seni çok seviyorum" diye konuştu.

Haftanın 5 günü birçok derse geldiğini dile getiren Velat Kaplan ise "Yüzme kursuna geliyorum, serinliyorum, koluma çok iyi geliyor. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Yüzme öğretiyorlar. Haftanın neredeyse beş günü buradayım" ifadelerine yer verdi.

"Her günümüz burada mutlu geçiyor"

Özel çocukların ailelerini Engelsiz Yaşam Parkı'na davet eden Figen Bulman, "Çocuklarımız burada çok mutlu, bir aile gibi olduk. Her günümüz burada mutlu geçiyor. Tüm özel çocuklarımızın ailelerini buraya bekliyoruz. Burada çocukların çok mutlu olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Serdar Can spor yapıyor ben de bu güzel ortamdan yararlanıyorum"

25 yaşındaki otizmli Serdar Can'ın annesi Hülya Önder, 'Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılmasından memnun kaldıklarını belirtti. Serdar Can'ın en çok survivor parkurunu beğendiğini vurgulayan Önder, şunları söyledi:

"Serdar Can burada spor yapıyor, parkta çalışmalara katılıyor. O çalışırken ben de burada, bu güzel doğal ortamdan yararlanıyorum, dinleniyorum. Nefes alıyoruz açıkçası. Her şeyden önce doğayla iç içe olması, çocukların çimlere, toprağa dokunarak çalışıyor olması bizim için en güzel tarafı. Açık havada oksijeni daha bol almaları. Çünkü bu karantina süreci özellikle çocuklarımızı çok boğdu. İyi dayandıklarını düşünüyorum. Buraya gelmek gerçekten bize nefes aldırdı. Hep kapalı alanlardaydık, açık alanlarda hareket imkanı bulmak ekstra güzel oldu. Bugün Büyükşehir'i örnek alarak ilçe yönetimlerinin de çalışmalar başlatması çok güzel. Buna çok ihtiyaç vardı. "

"Burada çalışan arkadaşlar birer iyilik meleği"

Down Sendromlu 17 yaşındaki Emin Can'ın babası Emin Baş ise bir filmde duyduğu 'yaratıcının insanın önüne iyilik yapması için bazı fırsatlar çıkarttığı' şeklindeki cümleyi hatırlatarak, "Sanırım Vahap Başkan gibi insanlar bu fırsatları sürekli hale getirebilen değerli insanlar. Yani bu iyilik fırsatlarını bir sefere mahsus değil, sürekliliğini sağlamak üzere bu tür çalışmalar yaparlar. Gördüğüm kadarıyla burada çalışan arkadaşlar da birer iyilik meleği. O kadar güzel yaklaşıyorlar, o kadar ilgileniyorlar çocuklarla" dedi.

"Anneler de burada deşarj olabiliyor"

10 yaşındaki oğlu Baran'ı parka getiren Selma Aygün, "Buranın bu şekilde organize edilmesi bizim için çok iyi oldu. Başta Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz böyle imkanları çocuklarımıza sağladığı için. Bocce oynuyoruz, halk oyunları, daha sonra resim yapılıyor. Birçok faaliyetlerimiz var. Gerçekten çocukların bedensel, zihinsel gelişimi açısından çok önemli, çok iyi. Anneler de burada deşarj olabiliyor. Çocuklar iyi vakit geçirirken onlar da spor yapıyorlar. Onlar için de çok güzel aktiviteler var" diye konuştu.

"Ben en çok masa tenisi seviyorum" Özel gereksinimli bireylerden 24 yaşındaki Sedat Kızmaz da 'Engelsiz Yaşam Parkı'nı beğendiğini ifade ederken, duygularını, "Ben en çok masa tenisi seviyorum. Yüzme seviyorum, her şey çok güzel. Hepsini yaparım. Buraya yakın oturuyorum, öyle geliyorum. Burası çok güzel, her şey çok güzel. Vahap Amca seni çok seviyorum, sizi seviyorum" cümleleriyle dile getirdi.

Yayın Tarihi: 4. 7. 2021 09: 05: 00

Kaynak: Habermetre