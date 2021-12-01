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Bu okulda dedeler oyuncak yapıyor, nineler masal anlatıyor

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Haberler | Güncel

Bu okulda dedeler oyuncak yapıyor, nineler masal anlatıyor Şekerpancarından traktör, tahtalardan kağnı, araba ve bebekler yapan dedeler ve nineler torunlarıyla keyifli vakit geçiriyor Çorum'da hayata geçirilen proje kapsamında, ana sınıfı öğrencileri dedelerinin yaptığı oyuncaklarla...

ÇORUM (İHA) - Bu okulda dedeler oyuncak yapıyor, nineler masal anlatıyor

Şekerpancarından traktör, tahtalardan kağnı, araba ve bebekler yapan dedeler ve nineler torunlarıyla keyifli vakit geçiriyor

ÇORUM - Çorum'da hayata geçirilen proje kapsamında, ana sınıfı öğrencileri dedelerinin yaptığı oyuncaklarla oynarken, ninelerinden de masallar dinleyerek eğitim alıyor.

Merkez 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu anasınıfında başlatılan "Dedem Yapar Oynarım, Ninem Söyler Dinlerim" projeyle ana sınıfı öğrencileri, haftanın belirli günlerinde dedeleri ve nineleriyle birlikte eğitim alıyor. Şekerpancarından traktör, tahtalardan kağnı, araba ve bebekler yapan dedeler ve nineler torunlarıyla keyifli vakit geçirirken kuşaklar arası etkileşime de katkıda bulunuyor. Dedelerinin oynadığı oyuncakları, dedeleriyle yapma fırsatı buluyor. Kuruculuğunu Yelda Kuşcu Kılıçarslan ve Atanur Yılmaz'ın yaptığı projede, Türk kültürünü ve değerleri koruma, geleneksel çocuk oyunlarının değerler eğitimi içerisinde genç nesle aktarılması hedefleniyor.

Proje sorumlularından Yelda Kuşcu Kılıçarslan, "Dedem Yapar Oynarım, Ninem Söyler Dinlerim" eTwinning projesi kapsamında öğrencilerin dedeleri ile birlikte oyuncak yaptıklarını söyledi. Bulgaristan, Kuzey Makedonya, İspanya'dan proje ortaklarının bulunduğunu belirten Kılıçarslan, "Kültürümüzü ve sahip olduğumuz değerleri koruma, geleneksel çocuk oyunlarının değerler eğitimi içerisinde genç nesle aktarmayı hedefliyoruz. Geçmişten bu güne gençlerle yaşlılar arasında oluşan kuşak çatışması kişisel ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bu projeyle kuşakların farklı özelliklerinin farkına varma, 'x' kuşağının becerilerini, yaşam tecrübelerini, dijital medyanın cazibesiyle büyüyen, 'y' ve 'z' kuşağının becerileriyle harmanlayarak birbirlerinden öğrenmesini ve kültür çeşitliliği oluşturmalarını, iletişim içinde kalarak eski ve yeni nesil arasındaki çatışmaları en aza indirebilme amaçladık. Öğrencilerimiz bu anlamda, dedelerinin oynadığı oyuncakları, dedeleriyle yapma fırsatı buldular ve birbirinden orijinal oyuncaklar yaptılar. Şekerpancarından traktör, tahtalardan kağnı, araba ve bebekler yapan dedelerimiz, torunlarıyla keyifli vakit geçirdi" ifadelerini kullandı.

Bu okulda dedeler oyuncak yapıyor, nineler masal anlatıyor

Bu okulda dedeler oyuncak yapıyor, nineler masal anlatıyor

Bu okulda dedeler oyuncak yapıyor, nineler masal anlatıyor

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İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Son Dakika Haberleri

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