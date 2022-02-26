Bu ne kin? Ukrayna'yı bombalayan Rus askerinin paylaştığı video büyük tepki çekti

Rusya'nın Ukrayna işgali tüm hızıyla devam ediyor. Rus ordusu başkent Kiev'i ele geçirmek için kara ve hava saldırılarını sürdürüyor. Son olarak bir Rus askerinin Twitter'da paylaştığı görüntülerde Ukrayna'nın Rus füzeleri tarafından vurulduğu anlar yer aldı.

FÜZELERİN HEDEFİ UKRAYNA

Yapılan füze saldırısı sırasında son derece keyifli olduğu gözlenen Rus askeri, bombardıman esnasında kendince durumu desteklediğine dair hareketlerde bulundu. Rus askeri, paylaştığı görüntüyle sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

SİVİLLERİN APARTMANLARI FÜZELERLE VURULUYOR

Dün en kritik geceyi yaşayan Kiev'de şiddetli patlamalar sonucu şehrin altyapı ve üstyapı sistemleri büyük zarar gördü. Başkent Kiev'in çoğu noktasında hem elektrik hem de internet bağlantılarında problemler yaşandı. Şehirde çok sayıda patlama meydana gelirken zaman zaman kent genelinde sirenler çaldı. Birçok apartman füzelerin hedefi olarak harabeye dönüştü. Evsiz kalan vatandaşlar metrolara açılan sığınaklara yerleştirildi.