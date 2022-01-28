Bu nasıl vicdansızlık? Tecavüze uğrayan kadını zorla evinden çıkarıp caddede döve döve yürüttüler - Haberler
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Bu nasıl vicdansızlık? Tecavüze uğrayan kadını zorla evinden çıkarıp caddede döve döve yürüttüler

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
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Hindistan'da tecavüze uğrayan 20 yaşındaki genç kız, kalabalık bir grup tarafından evinden çıkarılıp caddede yürütüldü. Yüzü siyaha boyanan ve saçları kesilen kadının öfkeli kalabalık tarafından dövüldüğü anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başkent Delhi'de, 20'li yaşlarda olan bir kadın, kaçak alkol satan birkaç kişinin tecavüzüne uğradı. Olayın duyulmasından sonra bir grup kalabalık, kadını zorla evinden çıkarıp caddede yürüttü.

DİĞER KADINLAR KAÇMASINA İZİN VERMEDİ

Kalabalık tarafından yüzü siyaha boyanan ve saçları kesilen kadın, bir yandan da dövüldü. Çevredeki birkaç kadın, yediği yumruk ve tekmelerden kendini korumak için kaçmaya çalışan genç kadını engelledi.

4 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Bir vatandaş olay anına ait videoyu, kadını ve ailesini koruma çağrısı yaparak paylaştı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken polis yaptığı açıklamada; olayla ilgili şu ana kadar 4 kadının gözaltına alındığını, diğer saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Hindistan, Dünya, Haber

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