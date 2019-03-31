Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Bu mücadelede doğru tarafta duranlara selam olsun." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi yaptığı konuşmayı paylaşarak şunları kaydetti:

"Eğer ki şer odaklarının maşası PKK seçimden 3 gün önce birileri için oy istiyor, 'Önemli olan rejimin durdurulması, geriletilmesidir.' diyorsa işte orada bir beka meselesi, ortada da esaslı bir varoluş mücadelesi var demektir. Bu mücadelede doğru tarafta duranlara selam olsun."

Kaynak: AA