Bu menajerler çok konuşulacak!
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Bu menajerler çok konuşulacak!

Bugüne kadar birçok başarılı projede yer alan Türkiye'nin sevilen oyuncuları Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ayşenil Şamlıoğlu bu kez menajer oluyor...

Bu menajerler çok konuşulacak!
12.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:06

Oyuncuların merak edilen ışıltılı hayatlarının arka planında neler yaşandığını keyifli bir dille anlatan ve dünyada izlenme rekorları kıran 'Call My Agent' dizisinin Ay Yapım imzalı Türkiye uyarlaması 'Menajerimi Ara' çok yakında Star TV'de başlıyor. Bugüne kadar birbirinden farklı birçok karakteri canlandıran Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ayşenil Şamlıoğlu, bu kez kendilerinin de içinde bulunduğu ünlülerin dünyasını, sektörün en önemli oyuncularını temsil eden menajerlere hayat vererek anlatacak.

Farklı yapıya sahip 4 menajere hayat veren oyunculardan Barış Falay, Ego Ajans'ta kararlılığı, gücü ve inatçılığı ile dikkat çeken 'Kıraç' karakterini canlandıracak. Kıraç herkesten sakladığı Antalya'da yaşayan kızı Dicle'nin İstanbul'a gelip artık bu şehirde çalışmaya karar verdiğini söylemesiyle panik olur. Bir an evvel İstanbul'dan göndermeye çalıştığı Dicle'nin Kıraç'ın menajerlik yaptığı Ego Ajans'ta asistan olarak çalışmaya başlaması, Kıraç'ı büyük sırrının ortaya çıkma ihtimaliyle karşı karşıya getirir.

Canan Ergüder, bağımsızlığına düşkün, özgüveni yüksek, kariyeri hayatta her şeyin önünde olmasına rağmen bir yandan da çocuk doğurup, aile kurmak isteyen sert bir menajer olan 'Feris' karakteriyle izleyici karşısında olacak.

Ajansın bohem menajeri 'Çınar'a ise yetenekli oyuncu Fatih Artman can verecek. Duygusallığı ile ön plana çıkan 'Çınar', bu özelliğiyle ajansta oyuncular adına sık sık zor kararlar verme eşiğinde olacak. Ego Ajans'ın emektar menajeri 'Peride' karakterine hayat veren usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ise kıvrak zekâsı ve yaşanmışlıklarıyla zor zamanlarda ajansı bir arada tutmak için elinden geleni yapacak.

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu, hikayesiyle seyirciyi içine alacak 'Menajerimi Ara'nın her bölümünde birçok ünlü isim de kendi kimlikleriyle diziye konuk olacak.

Kaynak: Bültenler

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